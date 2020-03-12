freeze написав: Присутствует обычный человеческий страх по неизведанному. Коронавирус сейчас это Барабашка из детства. И дело не в коронавирусе. Если бы астрономы обьявили, что к Земле приближается гигантский астероид и вероятность столкновения 3 процента, также бы все человечество металось, часть блиндажи бы рыла, часть в церквях молилась.
_Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/ Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.
Вы счастливый человек! Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...
Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация. Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов.
Вам - ни на какие. Еще понял бы озабоченность, если было бы лекарство. Хоть так, хоть эдак лечение все равно симптоматическое. Если ну совсем-совсем интересно, то в Киеве уже есть тесты на коронавирус, в том же самом "Евролабе", например
Спасение есть! Уникальный метод уничтожения коронавируса.
Колокольный звон убивает вирусы.
О целительных свойствах колокольного звона было известно еще в древности. Когда в старину в Европе и на Руси во времена массовых эпидемий (чумы, холеры и пр.) непрерывно звонили в колокола, это было не суеверием, а проверенным средством дезинфекции. Сегодня ученые экспериментально подтвердили, что звон колокола уничтожает вирусы гриппа, гепатита, тифа, скарлатины, и других возбудителей инфекций, губительно действует на раковые клетки, восстанавливает в организме потерю энергии даже при недостатке питания.
Первыми это открытие сделали шведские ученые еще в начале 70-х годов прошлого века.
При этом, было установлено, что спектр звукового излучения колокола чрезвычайно широк и простирается далеко за пределы ощутимого человеческим ухом звукового диапазона (т.е. свыше 20 тыс.Гц). Другими словами, колокола, по утверждению ученых, работают как генераторы энергии в ультразвуковом диапазоне, который и разрушает болезнетворную среду. Было проведено исследование пробы воздуха, взятого после отзвона колоколов, которое показало, что окружающая «атмосфера оказалась такой же стерильной, какая бывает в больничной операционной»
Колокольный звон обезвреживает вирусы гриппа, желтухи, буквально за несколько секунд уничтожает тифозную палочку, - утверждают исследователи во главе с доктором биологических наук академиком Ф. Я. Шипуновым. - Это легко проверить экспериментально. Если вирус поместить в чашечки Петри и поставить под шестиоктавные колокола, то во время колокольного звона произойдет стерилизация - белки свернутся в кристаллические структуры и станут безопасными для человека. Причем каждый вирус погибает в своем звуковом диапазоне.
Наши предки, догадываясь об этом, во время эпидемии ЗВОНИЛИ В КОЛОКОЛА КРУГЛОСУТОЧНО! Причем против каждой конкретной хвори - специальным звоном. Это было требование самого царя, который по сему поводу издал даже специальный указ.
- Любопытно, что нынешние звонари очень редко болеют простудой, хотя звонят на ветру и на холоде...
Впрочем, разгадкой может быть открытие того же Шипунова. Изучая свойства колокольного звона, академик пришел к сенсационному выводу: «В дореволюционной Руси потенциал излучения колоколов (особенно по большим праздникам) был настолько большим, что мог отклонить траекторию ракеты средней дальности действия. То есть страна фактически находилась под звуковым куполом!».
По данным того же физика Ф. Шатунова, колокола излучают огромное количество резонансных звуковых волн и тем самым очищают пространство. Шатунов доказал: полноактивный колокольный звон убивает бактерии в радиусе 70 км и гармонизирует пространство. Уникальная спиралевидная траектория звука, получающаяся при ударе в колокол, оказывается губительной для многих болезнетворных микробов. За счет специфического распределения мощности звуковой волны структуры микробных клеток приходят в резонанс и разрушаются. Гибнут даже такие микроорганизмы, как вирус гепатита, споры сибирской язвы. Не зря в период моровых болезней (эпидемий) звонили неустанно в колокола».Так почему же сейчас, во время эпидемии коронавируса, непрестанно не звонят колокола в Церквях?! Или воины Христа, которым Господь повелевает заботиться не только о духовном здравии людей, но и о физическом здоровье, забыли о таком действенном методе борьбы с коронавирусом, как КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН! Вспомните как вирус Януковича изгоняли в Михайловском соборе Киевской Руси
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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