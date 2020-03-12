Додано: Нед 15 бер, 2020 19:07

CRUSADER написав: varlo написав: Все получают СМС или в Телеграмм от Минздрава? Читали последнее обращение от Эмця?

https://moz.gov.ua/article/reform-plan/terminovo-zvernennja-ministra-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-illi-emcja Все получают СМС или в Телеграмм от Минздрава? Читали последнее обращение от Эмця? Это признание п****а в стране Это признание п****а в стране

Спасение есть!Уникальный метод уничтожения коронавируса.Колокольный звон убивает вирусы.О целительных свойствах колокольного звона было известно еще в древности. Когда в старину в Европе и на Руси во времена массовых эпидемий (чумы, холеры и пр.) непрерывно звонили в колокола, это было не суеверием, а проверенным средством дезинфекции. Сегодня ученые экспериментально подтвердили, что звон колокола уничтожает вирусы гриппа, гепатита, тифа, скарлатины, и других возбудителей инфекций, губительно действует на раковые клетки, восстанавливает в организме потерю энергии даже при недостатке питания.Первыми это открытие сделали шведские ученые еще в начале 70-х годов прошлого века.При этом, было установлено, что спектр звукового излучения колокола чрезвычайно широк и простирается далеко за пределы ощутимого человеческим ухом звукового диапазона (т.е. свыше 20 тыс.Гц). Другими словами, колокола, по утверждению ученых, работают как генераторы энергии в ультразвуковом диапазоне, который и разрушает болезнетворную среду. Было проведено исследование пробы воздуха, взятого после отзвона колоколов, которое показало, что окружающая «атмосфера оказалась такой же стерильной, какая бывает в больничной операционной»Колокольный звон обезвреживает вирусы гриппа, желтухи, буквально за несколько секунд уничтожает тифозную палочку, - утверждают исследователи во главе с доктором биологических наук академиком Ф. Я. Шипуновым. - Это легко проверить экспериментально. Если вирус поместить в чашечки Петри и поставить под шестиоктавные колокола, то во время колокольного звона произойдет стерилизация - белки свернутся в кристаллические структуры и станут безопасными для человека. Причем каждый вирус погибает в своем звуковом диапазоне.Наши предки, догадываясь об этом, во время эпидемии ЗВОНИЛИ В КОЛОКОЛА КРУГЛОСУТОЧНО! Причем против каждой конкретной хвори - специальным звоном. Это было требование самого царя, который по сему поводу издал даже специальный указ.- Любопытно, что нынешние звонари очень редко болеют простудой, хотя звонят на ветру и на холоде...Впрочем, разгадкой может быть открытие того же Шипунова. Изучая свойства колокольного звона, академик пришел к сенсационному выводу: «В дореволюционной Руси потенциал излучения колоколов (особенно по большим праздникам) был настолько большим, что мог отклонить траекторию ракеты средней дальности действия. То есть страна фактически находилась под звуковым куполом!».По данным того же физика Ф. Шатунова, колокола излучают огромное количество резонансных звуковых волн и тем самым очищают пространство. Шатунов доказал: полноактивный колокольный звон убивает бактерии в радиусе 70 км и гармонизирует пространство. Уникальная спиралевидная траектория звука, получающаяся при ударе в колокол, оказывается губительной для многих болезнетворных микробов. За счет специфического распределения мощности звуковой волны структуры микробных клеток приходят в резонанс и разрушаются. Гибнут даже такие микроорганизмы, как вирус гепатита, споры сибирской язвы. Не зря в период моровых болезней (эпидемий) звонили неустанно в колокола».Так почему же сейчас, во время эпидемии коронавируса, непрестанно не звонят колокола в Церквях?! Или воины Христа, которым Господь повелевает заботиться не только о духовном здравии людей, но и о физическом здоровье, забыли о таком действенном методе борьбы с коронавирусом, как КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН!Вспомните как вирус Януковича изгоняли в Михайловском соборе Киевской Руси