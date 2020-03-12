В Італії смертність на сьогодні 7,3%. Чи китайці, доповівши 3,4%, приховали істинну смертність, чи виник новий підтип вірусу - більш патогненний. Я не вірю, що італійська система охорони здоров*я гірше за китайську.
Вот так оно и есть. Для переустройства мира Вместо третьей мировой войны, что инфраструктура сохранилась. Но проблеиа в том, что климатические изменения уже перешли в необратимую фазу. Давно, очень давно. Еще до того,как обытом начали говорить вообще.
Чтото еще эсхатологических взглядов на ситуацию не проскакивало...
Аlександр написав:Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус? Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.
В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.