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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:20

  antey1969 написав:
  aleexxxx написав:У нас сегодня разгребли всю туалетную бумагу. По слухам в АТБ и Сельпо ничего нет. Кстати, в США и Канаде аналогичная ситуация - гребут туалетную бумагу и бумажные полотенца.

У население медвежья болезнь? :shock:
Или это Радуцкий быстро подсуетился, скупил и отправил отечественный запас мягкого ватерклозетного счастья прямиком в заокеанские дали...

Не паниковать, обуховская фабрика откроет вторую линию производства )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Італія - 368 осіб померлих від інфекції за добу. За добу...
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  aleexxxx написав:У нас сегодня разгребли всю туалетную бумагу. По слухам в АТБ и Сельпо ничего нет.

Только что из атб и варуса, бумаги и полотенец полно.
И растительного масла тоже :D
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:41

  Витаха написав:
  aleexxxx написав:У нас сегодня разгребли всю туалетную бумагу. По слухам в АТБ и Сельпо ничего нет.

Только что из атб и варуса, бумаги и полотенец полно.
И растительного масла тоже :D

Только что из магазина. Все есть, разобрали только акционное. Ну еще хлебобулочных мало осталось, что для воскресного вечера не редкость.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:43

  ritter написав:Італія - 368 осіб померлих від інфекції за добу. За добу...

У Испании количество ушедших в лучший мир под руку с коронавирусом удвоилось.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/15/7243717/
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вот у нас трое заболевших, и несколько дней тишина.
...Почему то я верю молдовским медикам.
На хабре графики построили и модель сделали. https://habr.com/ru/post/491974/

Затишье перед бюрей...
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:50

  antey1969 написав:
  ritter написав:Італія - 368 осіб померлих від інфекції за добу. За добу...

У Испании количество ушедших в лучший мир под руку с коронавирусом удвоилось.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/15/7243717/


В Італії смертність на сьогодні 7,3%. Чи китайці, доповівши 3,4%, приховали істинну смертність, чи виник новий підтип вірусу - більш патогненний. Я не вірю, що італійська система охорони здоров*я гірше за китайську.
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.instagram.com/p/B9wZz1mIl4F/?igshid=1i2cx65hpglyh
Курение защищает.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:54

Вот так оно и есть. Для переустройства мира
Вместо третьей мировой войны, что инфраструктура сохранилась.
Но проблеиа в том, что климатические изменения уже перешли в необратимую фазу. Давно, очень давно. Еще до того,как обытом начали говорить вообще.

Чтото еще эсхатологических взглядов на ситуацию не проскакивало...


  Аlександр написав:Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус?
Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.

Соответственно, после успешных испытаний карантина на китайцах с положительными результатами для природы, было решено забанить весь мир. И похоже, что надолго.

В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.
Ut sementem feceris, ita et metes
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