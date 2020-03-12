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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 298299300301302303>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:30

  Игорь Алексеевич написав:из италии возвращаются в основном кто ухаживал за стариками.
а они там практически все с вирусом.
делаем вывод, все наши из италии на 100 пудов заражены. :shock:


хватит уже панику разводить! было много смертей от обычного гриппа и так ранее. Сейчас ничего особенного.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:33

  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:из италии возвращаются в основном кто ухаживал за стариками.
а они там практически все с вирусом.
делаем вывод, все наши из италии на 100 пудов заражены. :shock:


хватит уже панику разводить! было много смертей от обычного гриппа и так ранее. Сейчас ничего особенного.

Ну ты и тормоз, такие мантры месяц назад уже были устаревшими))

И это, искреннее пожелание - кончай употреблять
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:34

  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:из италии возвращаются в основном кто ухаживал за стариками.
а они там практически все с вирусом.
делаем вывод, все наши из италии на 100 пудов заражены. :shock:


хватит уже панику разводить! было много смертей от обычного гриппа и так ранее. Сейчас ничего особенного.


паника была в 2008г. и тогда только у нас в стране. а сейчас действительно беда по всему миру. или вы думаете - это скрытый сговор властей мирового масштаба.
ку... ку... в мозгах - включайте :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:44

  vovan_prm написав:Начнем с определений.
Психоз – это форма расстройства, при которой психические реакции заметно противоречат объективной реальности.
Индуцированный означает введенный - в данном контексте - переданный, навязанный.
...
Посмотрите еще раз внимательно в зеркало.
Вам сейчас не о вирусе беспокоиться надо. Коснется ли он вас пока сильно под вопросом.
А вот психоз лечить уже самое время.

Что касается роли ФРС в поддержании занятости, то между нами возникли некоторые разногласия :wink:
Но что касается коронавируса, как механизма для формирования психических реакций, которые противоречат объективной реальности, то я полностью с Вами согласен и даже плюсанул :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:44

надо меньше пить, закалятся, в Днепре купаться зимой (обязательно витамин С или пальмитат), купить у меня Аскорбат Пальмитат за 300 грн и не будет вируса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:46

Шарий о коронавирусе в Италии


https://www.youtube.com/watch?v=VF7osudZJE0
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:46

  Игорь Алексеевич написав:из италии возвращаются в основном кто ухаживал за стариками.
а они там практически все с вирусом.
делаем вывод, все наши из италии на 100 пудов заражены. :shock:


та тут до гадалки неходи,через 2-3 неділі у нас 30 % населення захворіє короною,зелений сразу на 40,нє на 50 :mrgreen: а забув а квартірки можна буде хапнути за якихось 10 штук вічнозелених да ігорьалєксєєвіч :mrgreen:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:50

кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:51

через 2 недели будут петь гимн в квартирах :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:51

  19yuriy91 написав:кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними

Это всё плацебо.
vetka
 
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