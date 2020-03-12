хватит уже панику разводить! было много смертей от обычного гриппа и так ранее. Сейчас ничего особенного.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:30
хватит уже панику разводить! было много смертей от обычного гриппа и так ранее. Сейчас ничего особенного.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:33
Ну ты и тормоз, такие мантры месяц назад уже были устаревшими))
И это, искреннее пожелание - кончай употреблять
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:34
паника была в 2008г. и тогда только у нас в стране. а сейчас действительно беда по всему миру. или вы думаете - это скрытый сговор властей мирового масштаба.
ку... ку... в мозгах - включайте
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:44
Что касается роли ФРС в поддержании занятости, то между нами возникли некоторые разногласия
Но что касается коронавируса, как механизма для формирования психических реакций, которые противоречат объективной реальности, то я полностью с Вами согласен и даже плюсанул
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:44
надо меньше пить, закалятся, в Днепре купаться зимой (обязательно витамин С или пальмитат), купить у меня Аскорбат Пальмитат за 300 грн и не будет вируса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:46
Шарий о коронавирусе в Италии
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:46
та тут до гадалки неходи,через 2-3 неділі у нас 30 % населення захворіє короною,зелений сразу на 40,нє на 50 а забув а квартірки можна буде хапнути за якихось 10 штук вічнозелених да ігорьалєксєєвіч
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:50
кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:51
через 2 недели будут петь гимн в квартирах
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:51
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