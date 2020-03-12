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Фармацевтические композиции по настоящему изобретению также могут быть составлены для парентерального введения. Композиции для парентерального введения могут быть, в частности, в форме водных или неводных изотонических стерильных нетоксичных растворов или суспензий для инъекций или инфузий. Предпочтительные пути парентерального введения включают внутривенную, внутрибрюшинную, эпидуральную, внутримышечную и внутриопухолевую инъекцию или инфузию. Растворы или суспензии могут содержать агенты, которые нетоксичны для реципиентов в используемых дозировках и концентрациях, такие как 1,3-бутандиол, раствор Рингера, раствор Хенкса, изотонический раствор хлорида натрия, масла, такие как синтетические моно- или диглицериды или жирные кислоты. такие как олеиновая кислота, местные анестетики, консерванты, буферы, агенты, увеличивающие вязкость или растворимость, водорастворимые антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, гидрохлорид цистеина, бисульфат натрия, метабисульфит натрия, сульфит натрия и тому подобное, растворимые в маслах антиоксиданты, такие как аскорбил пальмитат , бутилированный гидроксианизол (BHA), бутилированный гидрокситолуол (BHT), лецитин, пропилгаллат, альфа-токоферол и тому подобное, и хелатирующие металлы агенты, такие как лимонная кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), сорбит, винная кислота, фосфорная кислота кислота и тому подобное.