RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 299300301302303>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:53

  proftpd66 написав:Я заразился вирусней уже!

Выздоровел с помощью Палмитат Аскорбат. Продаю по 300грн - 100 таблеток. Заказывайте!

оно заходит в мозк! в гематоэнцефалический барьер!

это вещество лучше проникает через гематоэнцефалический барьер, распространяя свою антиоксидантную защиту на мозг и нервную систему.


Мега-фрическая дичь. Какое отношение ГЭБ имеет к вирусам дыхательных путей?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 02.05.18
Подякував: 951 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:55

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Я заразился вирусней уже!

Выздоровел с помощью Палмитат Аскорбат. Продаю по 300грн - 100 таблеток. Заказывайте!

оно заходит в мозк! в гематоэнцефалический барьер!

это вещество лучше проникает через гематоэнцефалический барьер, распространяя свою антиоксидантную защиту на мозг и нервную систему.


Мега-фрическая дичь. Какое отношение ГЭБ имеет к вирусам дыхательных путей?


Он стебется :D
Renee
 
Повідомлень: 126
З нами з: 22.10.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:57

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10785
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6606 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:58

Зображення

Жулики не сдаются. Куда смотрит АМКУ???
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 02.05.18
Подякував: 951 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:59

  Renee написав:
  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Я заразился вирусней уже!

Выздоровел с помощью Палмитат Аскорбат. Продаю по 300грн - 100 таблеток. Заказывайте!

оно заходит в мозк! в гематоэнцефалический барьер!

это вещество лучше проникает через гематоэнцефалический барьер, распространяя свою антиоксидантную защиту на мозг и нервную систему.


Мега-фрическая дичь. Какое отношение ГЭБ имеет к вирусам дыхательных путей?


Он стебется :D


Блин, меня что опять затроллили? :mrgreen: Я уже теряюсь, кто сейчас рофлит, а кто - реальный фрик))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 02.05.18
Подякував: 951 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:59

  Nazarkino написав:
  Игорь Алексеевич написав:из италии возвращаются в основном кто ухаживал за стариками.
а они там практически все с вирусом.
делаем вывод, все наши из италии на 100 пудов заражены. :shock:


та тут до гадалки неходи,через 2-3 неділі у нас 30 % населення захворіє короною,зелений сразу на 40,нє на 50 :mrgreen: а забув а квартірки можна буде хапнути за якихось 10 штук вічнозелених да ігорьалєксєєвіч :mrgreen:


Из Италии бегут нелегалы, у которых нет вида на жительства, а соотвественно нет страховки. Но в ЕС вроде лечат зараженных от коронавируса и без страховки, но потом выдворят с плохой отметкой в паспорте
Renee
 
Повідомлень: 126
З нами з: 22.10.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:03

Зображення

Так что кулявлоб не один
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10785
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6606 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:Из Италии бегут нелегалы, у которых нет вида на жительства, а соотвественно нет страховки. Но в ЕС вроде лечат зараженных от коронавируса и без страховки, но потом выдворят с плохой отметкой в паспорте


да пофиг кто бежит. вирус косит как легалов, так и не легалов.
главное мау вывозит всех подряд. цены подняли - мест свободных - нет.
добавляют дополнительные рейсы.
значит там действительно ж...., , что даже нелегалам насрать на печать в паспорте.
все хотят - жить.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4762
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:07

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Я заразился вирусней уже!

Выздоровел с помощью Палмитат Аскорбат. Продаю по 300грн - 100 таблеток. Заказывайте!

оно заходит в мозк! в гематоэнцефалический барьер!

это вещество лучше проникает через гематоэнцефалический барьер, распространяя свою антиоксидантную защиту на мозг и нервную систему.


Мега-фрическая дичь. Какое отношение ГЭБ имеет к вирусам дыхательных путей?


https://patents.google.com/patent/US20060121580

Binding molecules against SARS-coronavirus and uses thereof

Связывающие молекулы против SARS-коронавируса и их применение

The pharmaceutical compositions of the present invention can also be formulated for parenteral administration. Formulations for parenteral administration can be inter alia in the form of aqueous or non-aqueous isotonic sterile non-toxic injection or infusion solutions or suspensions. Preferred parenteral administration routes include intravenous, intraperitoneal, epidural, intramuscular and intratumoral injection or infusion. The solutions or suspensions may comprise agents that are non-toxic to recipients at the dosages and concentrations employed such as 1,3-butanediol, Ringer's solution, Hank's solution, isotonic sodium chloride solution, oils such as synthetic mono- or diglycerides or fatty acids such as oleic acid, local anesthetic agents, preservatives, buffers, viscosity or solubility increasing agents, water-soluble antioxidants such as ascorbic acid, cysteine hydrochloride, sodium bisulfate, sodium metabisulfite, sodium sulfite and the like, oil-soluble antioxidants such as ascorbyl palmitate, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), lecithin, propyl gallate, alpha-tocopherol, and the like, and metal chelating agents, such as citric acid, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), sorbitol, tartaric acid, phosphoric acid, and the like.



Фармацевтические композиции по настоящему изобретению также могут быть составлены для парентерального введения. Композиции для парентерального введения могут быть, в частности, в форме водных или неводных изотонических стерильных нетоксичных растворов или суспензий для инъекций или инфузий. Предпочтительные пути парентерального введения включают внутривенную, внутрибрюшинную, эпидуральную, внутримышечную и внутриопухолевую инъекцию или инфузию. Растворы или суспензии могут содержать агенты, которые нетоксичны для реципиентов в используемых дозировках и концентрациях, такие как 1,3-бутандиол, раствор Рингера, раствор Хенкса, изотонический раствор хлорида натрия, масла, такие как синтетические моно- или диглицериды или жирные кислоты. такие как олеиновая кислота, местные анестетики, консерванты, буферы, агенты, увеличивающие вязкость или растворимость, водорастворимые антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, гидрохлорид цистеина, бисульфат натрия, метабисульфит натрия, сульфит натрия и тому подобное, растворимые в маслах антиоксиданты, такие как аскорбил пальмитат, бутилированный гидроксианизол (BHA), бутилированный гидрокситолуол (BHT), лецитин, пропилгаллат, альфа-токоферол и тому подобное, и хелатирующие металлы агенты, такие как лимонная кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), сорбит, винная кислота, фосфорная кислота кислота и тому подобное.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 15 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 22.12.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:07

  vetka написав:
  19yuriy91 написав:кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними

Это всё плацебо.

почему так бескомпромиссно?
19yuriy91
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 15.09.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 299300301302303>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Renee, Starikan, vetka, vovan_prm, Xenon, Yoka, дарий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.