Игорь Алексеевич написав:из италии возвращаются в основном кто ухаживал за стариками. а они там практически все с вирусом. делаем вывод, все наши из италии на 100 пудов заражены.
та тут до гадалки неходи,через 2-3 неділі у нас 30 % населення захворіє короною,зелений сразу на 40,нє на 50 а забув а квартірки можна буде хапнути за якихось 10 штук вічнозелених да ігорьалєксєєвіч
Из Италии бегут нелегалы, у которых нет вида на жительства, а соотвественно нет страховки. Но в ЕС вроде лечат зараженных от коронавируса и без страховки, но потом выдворят с плохой отметкой в паспорте
Renee написав:Из Италии бегут нелегалы, у которых нет вида на жительства, а соотвественно нет страховки. Но в ЕС вроде лечат зараженных от коронавируса и без страховки, но потом выдворят с плохой отметкой в паспорте
да пофиг кто бежит. вирус косит как легалов, так и не легалов. главное мау вывозит всех подряд. цены подняли - мест свободных - нет. добавляют дополнительные рейсы. значит там действительно ж...., , что даже нелегалам насрать на печать в паспорте. все хотят - жить.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Binding molecules against SARS-coronavirus and uses thereof
Связывающие молекулы против SARS-коронавируса и их применение
The pharmaceutical compositions of the present invention can also be formulated for parenteral administration. Formulations for parenteral administration can be inter alia in the form of aqueous or non-aqueous isotonic sterile non-toxic injection or infusion solutions or suspensions. Preferred parenteral administration routes include intravenous, intraperitoneal, epidural, intramuscular and intratumoral injection or infusion. The solutions or suspensions may comprise agents that are non-toxic to recipients at the dosages and concentrations employed such as 1,3-butanediol, Ringer's solution, Hank's solution, isotonic sodium chloride solution, oils such as synthetic mono- or diglycerides or fatty acids such as oleic acid, local anesthetic agents, preservatives, buffers, viscosity or solubility increasing agents, water-soluble antioxidants such as ascorbic acid, cysteine hydrochloride, sodium bisulfate, sodium metabisulfite, sodium sulfite and the like, oil-soluble antioxidants such as ascorbyl palmitate, butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), lecithin, propyl gallate, alpha-tocopherol, and the like, and metal chelating agents, such as citric acid, ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), sorbitol, tartaric acid, phosphoric acid, and the like.
Фармацевтические композиции по настоящему изобретению также могут быть составлены для парентерального введения. Композиции для парентерального введения могут быть, в частности, в форме водных или неводных изотонических стерильных нетоксичных растворов или суспензий для инъекций или инфузий. Предпочтительные пути парентерального введения включают внутривенную, внутрибрюшинную, эпидуральную, внутримышечную и внутриопухолевую инъекцию или инфузию. Растворы или суспензии могут содержать агенты, которые нетоксичны для реципиентов в используемых дозировках и концентрациях, такие как 1,3-бутандиол, раствор Рингера, раствор Хенкса, изотонический раствор хлорида натрия, масла, такие как синтетические моно- или диглицериды или жирные кислоты. такие как олеиновая кислота, местные анестетики, консерванты, буферы, агенты, увеличивающие вязкость или растворимость, водорастворимые антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, гидрохлорид цистеина, бисульфат натрия, метабисульфит натрия, сульфит натрия и тому подобное, растворимые в маслах антиоксиданты, такие как аскорбил пальмитат, бутилированный гидроксианизол (BHA), бутилированный гидрокситолуол (BHT), лецитин, пропилгаллат, альфа-токоферол и тому подобное, и хелатирующие металлы агенты, такие как лимонная кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), сорбит, винная кислота, фосфорная кислота кислота и тому подобное.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 15 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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