Додано: Нед 15 бер, 2020 21:09

Вкладчик1234 написав:

В Италии ж***! У меня подруга живет в Триесте, замужем за митальянцем. В пятницу стояли 40 мин в очереди в супермаркет. Пускают по 2-3 чел. В магазине должно быть определенное количество человек, чтобы не было толпы. Очередь - два метра дистанция между ожидающими.Все сидят дома. Полиция проверяет на улицах: нужно перед выходом на бумаге написать , когда вышел и куда идешь. Наврал - штраф. Морально очень тяжелоо. И страшно. Людей реально валит. В процентном соотношении по стране в Италии хуже, чем в Китае. Сейчас Испания догоняет Италию.Вчера по рос. сайтам побегала. У них сделано более 100000 тестов. В Украине на вчера 500. В 20 раз меньше примерно.