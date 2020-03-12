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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 300301302303>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:09

Я по делу))) у меня куплены билеты в Стамбул Туркишами, вылет туда 04.04, обратно 10.04. Можно только поменять дату на до 31.05, либо сдавать, теряя на билетах 2/3 стоимости. Вопрос, перенести дату (хотя мне не очень удобно), либо ждать продления карантина и возможно рейс отменят и по идее вернут всю стоимость билетов. Дилемма....
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:09

  Вкладчик1234 написав:Зображення


В Италии ж***! У меня подруга живет в Триесте, замужем за митальянцем. В пятницу стояли 40 мин в очереди в супермаркет. Пускают по 2-3 чел. В магазине должно быть определенное количество человек, чтобы не было толпы. Очередь - два метра дистанция между ожидающими.
Все сидят дома. Полиция проверяет на улицах: нужно перед выходом на бумаге написать , когда вышел и куда идешь. Наврал - штраф. Морально очень тяжелоо. И страшно. Людей реально валит. В процентном соотношении по стране в Италии хуже, чем в Китае. Сейчас Испания догоняет Италию.
Вчера по рос. сайтам побегала. У них сделано более 100000 тестов. В Украине на вчера 500. В 20 раз меньше примерно. :(
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11

  19yuriy91 написав:
  vetka написав:
  19yuriy91 написав:кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними

Это всё плацебо.

почему так бескомпромиссно?

Потому что))) иммунитет нельзя сделать сильнее, чем он есть изначально и человек здоров. Это из серии, нельзя витаминов наесться впрок, всосется в организм столько, сколько ему нужно, остальное все выйдет транзитом.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13

  vetka написав:Я по делу))) у меня куплены билеты в Стамбул Туркишами, вылет туда 04.04, обратно 10.04. Можно только поменять дату на до 31.05, либо сдавать, теряя на билетах 2/3 стоимости. Вопрос, перенести дату (хотя мне не очень удобно), либо ждать продления карантина и возможно рейс отменят и по идее вернут всю стоимость билетов. Дилемма....

04. только в стране будет пик вируса.
100 пулов продлят карантин и меры будут ещё жестче. выход из дома - запрещается будет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16

Игорь Алексеевич так мне вернут деньги за билет полностью или как быть?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16

  19yuriy91 написав:кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними

Принимайте, вреда они не приносят.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:19

итальянцы в феврале смеялись на китайцами, а теперь дома от безвыходности поют гимн.
их там косит - конкретно.
а мы ещё тупей итальянцев, как по мышлению так и по действиям. :roll:
поэтому ждёмс 25 марта, с этого дня наступит ж....по городам :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:20

Игорь Алексеевич
А что будет 25 марта?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:22

  varlo написав:Игорь Алексеевич
А что будет 25 марта?

Среда.Опасная среда)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:У них сделано более 100000 тестов. В Украине на вчера 500. В 20 раз меньше примерно.

200
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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