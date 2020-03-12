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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:09
Я по делу))) у меня куплены билеты в Стамбул Туркишами, вылет туда 04.04, обратно 10.04. Можно только поменять дату на до 31.05, либо сдавать, теряя на билетах 2/3 стоимости. Вопрос, перенести дату (хотя мне не очень удобно), либо ждать продления карантина и возможно рейс отменят и по идее вернут всю стоимость билетов. Дилемма....
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:09
В Италии ж***! У меня подруга живет в Триесте, замужем за митальянцем. В пятницу стояли 40 мин в очереди в супермаркет. Пускают по 2-3 чел. В магазине должно быть определенное количество человек, чтобы не было толпы. Очередь - два метра дистанция между ожидающими.
Все сидят дома. Полиция проверяет на улицах: нужно перед выходом на бумаге написать , когда вышел и куда идешь. Наврал - штраф. Морально очень тяжелоо. И страшно. Людей реально валит. В процентном соотношении по стране в Италии хуже, чем в Китае. Сейчас Испания догоняет Италию.
Вчера по рос. сайтам побегала. У них сделано более 100000 тестов. В Украине на вчера 500. В 20 раз меньше примерно.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11
Потому что))) иммунитет нельзя сделать сильнее, чем он есть изначально и человек здоров. Это из серии, нельзя витаминов наесться впрок, всосется в организм столько, сколько ему нужно, остальное все выйдет транзитом.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13
04. только в стране будет пик вируса.
100 пулов продлят карантин и меры будут ещё жестче. выход из дома - запрещается будет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16
Игорь Алексеевич так мне вернут деньги за билет полностью или как быть?
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16
Принимайте, вреда они не приносят.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:19
итальянцы в феврале смеялись на китайцами, а теперь дома от безвыходности поют гимн.
их там косит - конкретно.
а мы ещё тупей итальянцев, как по мышлению так и по действиям.
поэтому ждёмс 25 марта, с этого дня наступит ж....по городам
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:20
Игорь Алексеевич
А что будет 25 марта?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:22
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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