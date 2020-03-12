Игорь Алексеевич откуда информация про бактериальное оружие, его недоделанность, а самое интересное, что с чем скрестили и почему от него не такая большая летальность, как, к примеру, при легочной форме чумы лет 200 назад?
Corpocrator написав: Новая почта еще вчера работников одела в маски и перчатки
Более того: в каждом отделении на видном месте стоит литровая бутылка антисептика АХД 2000 Экспресс и любой посетитель Новой почты может использовать её для дезинфекции рук во время посещения отделения. Ну, и чувствуется, что сами отделения этим же раствором довольно тщательно вымыты. По крайней мере во время моих посещений было так.
Самый известный конспиролог в США, создатель, автор и ведущий программы InfoWars Алекс Джонс торгует зубной пастой, которая якобы может убить коронавирус. власти США осудили мошенника "за обман людей и создание опасного прецедента", способного стоит жизни. Однако все их осуждение свелось к просьбе "не торговать тем, что не является лекарством".
Джонс продает серебряную зубную пасту, которая, по его словам, способна убить новый коронавирус. Основатель InfoWars заявляет, что продукт был проверен федеральными должностными лицами FDA. При этом в ведомстве уверяют американцев, что лекарств или вакцин, способных предотвратить или лечить COVID-19, пока не существует. Но Джонс говорит, что это неправда, и панацея есть.
"Запатентованное наносеребро, которое мы имеем, одобрено Пентагоном и Службой национальной безопасности как материал, убивающий все семейство коронавирусов (напомним, что пока науке известны четыре разновидности этого вируса)", - заявил Джонс в эфире своей программы. В свою очередь, федеральные власти отрицают наличие каких-либо разрешений у Джонса. А управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США заявило, что продукт "не лечит ни коронавирус, ни вообще какие-либо заболевания или состояния".
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varlo написав:Игорь Алексеевич А что будет 25 марта?
у вас появится много времени, что бы искать любую информацию, как по минутам смех в китае а потом в италии, а сейчас в испании превращался в истерический смех и слёзы от безвыходности. если в 2008 году юлька хоть терафлю предлагала и была надежда на таблетку или когда война, то знаещь куда бежать или чернобыль тоже были пути отхода, то скоро наступит время, когда вы ничего не сможете сделать а надеяться только на удачу. народ не понимает, что вышло из под контроля из учреждения в китае бактерологическое оружие, которое и создавалось для уничтожения населения. т.к. оно было полностью не доделано, то пока не могут и сделать лекарство против вируса. обычно делают вирус и антивирус. здесь делали вирус и он вышел на стадии 40-60% изготовления из под контроля. предпологаю, что китайцы туда изначально ввели компонент, который запрещён во всём мире. власти всех стран догадываются про этот компанент, но не спойман не вор, да и китайцы прекрасно понимают, если расскажут то им такой штраф вбухают. по идеи все страны должны были бы за этого компанент ввести торговую блокаду с китаем, но весь мир и бизнес завязан через китай, а значит пипец всей экономике. поэтому маемо, что маемо. вирус без антивируса. знаем, его приблиз. структуру, но не можем быстро сделать антивирус. знаем, что китай применил запрещённый кампонент, но есть завязанный с китаем весь мировой бизнес, а значит закрываем глаза и уничтожаем часть людей.
та шо вы паникуете, скоро я завезу рекомендованное лекарство и всех вылечу, кто ветку читает... кстати его можно принимать и для профилактики, тоесть не допустить заболевания или схватить лёгкую версию и ещё артрозы полечите...
Corpocrator написав: Новая почта еще вчера работников одела в маски и перчатки
Более того: в каждом отделении на видном месте стоит литровая бутылка антисептика АХД 2000 Экспресс и любой посетитель Новой почты может использовать её для дезинфекции рук во время посещения отделения. Ну, и чувствуется, что сами отделения этим же раствором довольно тщательно вымыты. По крайней мере во время моих посещений было так.
Так и надо
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня