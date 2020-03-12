RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 303304305306307>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:46

  Первый написав:]Це ти біля стінки будеш розказувати.
Не грайся з серйозними речами.


Тогда я не продаю :lol: Выбрасываю :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 22.12.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:52

  Renee написав:Вчера по рос. сайтам побегала. У них сделано более 100000 тестов. В Украине на вчера 500. В 20 раз меньше примерно. :(

У нас даже масок в городе нет. Проехал 10 аптек, на дверях 8 из них написано прямо на дверях, походы по аптекам в такие периоды еще то удовольствие. Какие тут еще тесты.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9155
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:55

Игорь Алексеевич откуда информация про бактериальное оружие, его недоделанность, а самое интересное, что с чем скрестили и почему от него не такая большая летальность, как, к примеру, при легочной форме чумы лет 200 назад?
vetka
 
Повідомлень: 6219
З нами з: 04.03.14
Подякував: 380 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:59

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10790
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6606 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:00

  Corpocrator написав:
Новая почта еще вчера работников одела в маски и перчатки


Более того: в каждом отделении на видном месте стоит литровая бутылка антисептика АХД 2000 Экспресс и любой посетитель Новой почты может использовать её для дезинфекции рук во время посещения отделения. Ну, и чувствуется, что сами отделения этим же раствором довольно тщательно вымыты. По крайней мере во время моих посещений было так.
aleexxxx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 21.03.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
Какая отвратительная рожа
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15078
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1965 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:09

В Америке продают зубную пасту, убивающую коронавирус

https://vesti.ua/mir/v-amerike-prodayut ... oronavirus


Самый известный конспиролог в США, создатель, автор и ведущий программы InfoWars Алекс Джонс торгует зубной пастой, которая якобы может убить коронавирус. власти США осудили мошенника "за обман людей и создание опасного прецедента", способного стоит жизни. Однако все их осуждение свелось к просьбе "не торговать тем, что не является лекарством".

Джонс продает серебряную зубную пасту, которая, по его словам, способна убить новый коронавирус. Основатель InfoWars заявляет, что продукт был проверен федеральными должностными лицами FDA. При этом в ведомстве уверяют американцев, что лекарств или вакцин, способных предотвратить или лечить COVID-19, пока не существует. Но Джонс говорит, что это неправда, и панацея есть.

"Запатентованное наносеребро, которое мы имеем, одобрено Пентагоном и Службой национальной безопасности как материал, убивающий все семейство коронавирусов (напомним, что пока науке известны четыре разновидности этого вируса)", - заявил Джонс в эфире своей программы. В свою очередь, федеральные власти отрицают наличие каких-либо разрешений у Джонса. А управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США заявило, что продукт "не лечит ни коронавирус, ни вообще какие-либо заболевания или состояния".
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 22.12.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:10

  Игорь Алексеевич написав:
  varlo написав:Игорь Алексеевич
А что будет 25 марта?

у вас появится много времени, что бы искать любую информацию, как по минутам смех в китае а потом в италии, а сейчас в испании превращался в истерический смех и слёзы от безвыходности.
если в 2008 году юлька хоть терафлю предлагала и была надежда на таблетку или когда война, то знаещь куда бежать или чернобыль тоже были пути отхода, то скоро наступит время, когда вы ничего не сможете сделать а надеяться только на удачу.
народ не понимает, что вышло из под контроля из учреждения в китае бактерологическое оружие, которое и создавалось для уничтожения населения. т.к. оно было полностью не доделано, то пока не могут и сделать лекарство против вируса.
обычно делают вирус и антивирус. здесь делали вирус и он вышел на стадии 40-60% изготовления из под контроля.
предпологаю, что китайцы туда изначально ввели компонент, который запрещён во всём мире. власти всех стран догадываются про этот компанент, но не спойман не вор, да и китайцы прекрасно понимают, если расскажут то им такой штраф вбухают.
по идеи все страны должны были бы за этого компанент ввести торговую блокаду с китаем, но весь мир и бизнес завязан через китай, а значит пипец всей экономике.
поэтому маемо, что маемо. вирус без антивируса. знаем, его приблиз. структуру, но не можем быстро сделать антивирус. знаем, что китай применил запрещённый кампонент, но есть завязанный с китаем весь мировой бизнес, а значит закрываем глаза и уничтожаем часть людей.

та шо вы паникуете, скоро я завезу рекомендованное лекарство и всех вылечу, кто ветку читает...
кстати его можно принимать и для профилактики, тоесть не допустить заболевания или схватить лёгкую версию и ещё артрозы полечите...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5977
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:11

  Первый написав:
Вкладчик1234 написав:
Какая отвратительная рожа

Согласен. Может вирус поможет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8550
З нами з: 18.06.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:21

  aleexxxx написав:
  Corpocrator написав:
Новая почта еще вчера работников одела в маски и перчатки


Более того: в каждом отделении на видном месте стоит литровая бутылка антисептика АХД 2000 Экспресс и любой посетитель Новой почты может использовать её для дезинфекции рук во время посещения отделения. Ну, и чувствуется, что сами отделения этим же раствором довольно тщательно вымыты. По крайней мере во время моих посещений было так.

Так и надо
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3944
З нами з: 03.12.14
Подякував: 503 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 303304305306307>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Сибарит, ol_zy, PS4, холява, zРадио, zzzzzz, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.