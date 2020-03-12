Игорь Алексеевич написав:

varlo написав: Игорь Алексеевич

А что будет 25 марта? А что будет 25 марта?

у вас появится много времени, что бы искать любую информацию, как по минутам смех в китае а потом в италии, а сейчас в испании превращался в истерический смех и слёзы от безвыходности.если в 2008 году юлька хоть терафлю предлагала и была надежда на таблетку или когда война, то знаещь куда бежать или чернобыль тоже были пути отхода, то скоро наступит время, когда вы ничего не сможете сделать а надеяться только на удачу.народ не понимает, что вышло из под контроля из учреждения в китае бактерологическое оружие, которое и создавалось для уничтожения населения. т.к. оно было полностью не доделано, то пока не могут и сделать лекарство против вируса.обычно делают вирус и антивирус. здесь делали вирус и он вышел на стадии 40-60% изготовления из под контроля.предпологаю, что китайцы туда изначально ввели компонент, который запрещён во всём мире. власти всех стран догадываются про этот компанент, но не спойман не вор, да и китайцы прекрасно понимают, если расскажут то им такой штраф вбухают.по идеи все страны должны были бы за этого компанент ввести торговую блокаду с китаем, но весь мир и бизнес завязан через китай, а значит пипец всей экономике.поэтому маемо, что маемо. вирус без антивируса. знаем, его приблиз. структуру, но не можем быстро сделать антивирус. знаем, что китай применил запрещённый кампонент, но есть завязанный с китаем весь мировой бизнес, а значит закрываем глаза и уничтожаем часть людей.