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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:22

Заробитчане едут домой. На западной границе - огромные очереди. Люди блокировали кордон и с украинской стороны

Ещё и гимн небось пели :)

https://strana.ua/news/254976-karantin-na-hranitse-kak-shturmujut-punkty-propuska-na-vezd-v-ukrainu.html

"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 15 бер, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:22

У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС

https://24tv.ua/u_lvovi_zakrivayut_usi_ ... s_n1297944
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:28

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Востаннє редагувалось artlife в Нед 15 бер, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Ещё и гимн небось пели


два гимна. одни поют с одной стороны кто возвращаетс, др. поют с др. стороны кто их не пускает((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:31

  Вкладчик1234 написав:Заробитчане едут домой. На западной границе - огромные очереди. Люди блокировали кордон и с украинской стороны

Ещё и гимн небось пели :)

https://strana.ua/news/254976-karantin-na-hranitse-kak-shturmujut-punkty-propuska-na-vezd-v-ukrainu.html

"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.

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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:31

  artlife написав:Оказывается, из женских гигиенических прогладок можно сделать отличную марлевую повязку. Лайвхвак.


странно как ещё не придумали маски из пластиковых бутылок. обычно из них делают ВСЁ))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:32

Оказывается, из женских гигиенических прокладок можно сделать отличный респиратор. Лайвхвак.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:Ещё и гимн небось пели


два гимна. одни поют с одной стороны кто возвращаетс, др. поют с др. стороны кто их не пускает((

Это их не пускают обратно скакуны-патриоты матерого западноукраинского разлива.
От заробитчан они готовы получать лишь денежные переводы
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:35

  Игорь Алексеевич написав:
  artlife написав:Оказывается, из женских гигиенических прогладок можно сделать отличную марлевую повязку. Лайвхвак.


странно как ещё не придумали маски из пластиковых бутылок. обычно из них делают ВСЁ))


Зображення

Зображення

здесь больше :arrow: https://www.rosbalt.ru/like/2020/01/30/1825455.html
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:36

  antey1969 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:Ещё и гимн небось пели


два гимна. одни поют с одной стороны кто возвращаетс, др. поют с др. стороны кто их не пускает((

Это их не пускают обратно скакуны-патриоты матерого западноукраинского разлива.
От заробитчан они готовы получать лишь денежные переводы


хотят получить максимальный откат, т.к знают что придётся жить месяца три без бабок. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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