Ещё и гимн небось пели
"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:22
Заробитчане едут домой. На западной границе - огромные очереди. Люди блокировали кордон и с украинской стороны
Ещё и гимн небось пели
"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 15 бер, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:22
У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:28
del
Востаннє редагувалось artlife в Нед 15 бер, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
два гимна. одни поют с одной стороны кто возвращаетс, др. поют с др. стороны кто их не пускает((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:31
Скученность, усталость, нервы, переохлаждение...
Идеальные условия для распространения заболеваний
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:31
странно как ещё не придумали маски из пластиковых бутылок. обычно из них делают ВСЁ))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:32
Оказывается, из женских гигиенических прокладок можно сделать отличный респиратор. Лайвхвак.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:33
Это их не пускают обратно скакуны-патриоты матерого западноукраинского разлива.
От заробитчан они готовы получать лишь денежные переводы
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:35
здесь больше
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:36
хотят получить максимальный откат, т.к знают что придётся жить месяца три без бабок.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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