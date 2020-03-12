Ой, дурак (с) Когда Папа Римский переходит на онлайн-богослужение, Филарет призывает усиленно целовать иконы и руки попам (рука-лицо)
Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у зв’язку з поширенням коронавірусної епідемії у світі
Українська Православна Церква Київського Патріархату зі стурбованістю сприймає епідемію коронавірусу та її наслідки для мільйонів людей у світі. Ця епідемія не є першою. І до цього в історії людства були різні епідемії, але не такого масштабу. Глобалізація світу є головною причиною масштабності епідемії. Нам, християнам, які віримо в те, що світом керує Бог, не треба забувати, що такі біди є виявленням гніву Божого за гріхи людства. Кожна епідемія, в тому числі й епідемія коронавірусу, є закликом Божим до покаяння, особливо це стосується християн, які в останній час різко відступили від християнських цінностей. Коронавірус – це заклик Божий до покаяння, до виправлення образу життя. У часи епідемії Православна Церква завжди посилювала молитви та служіння ближнім. Так, під час епідемії в Константинополі в ІХ ст., виносили Животворчий Хрест Господній для відвернення хвороб. Внаслідок цього було встановлене свято Винесення Хреста Господнього, яке Церква відзначає кожного року 14 серпня. І тим самим нагадує, що в час епідемій, насамперед, треба звертатися з молитвою до Бога і каятися в гріхах та жити по правді. Не може Тіло і Кров Господні, Які подаються в Таїнстві Причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною розповсюдження хвороби. Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому Церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних Таїнств і богослужінь, а віруючих – приймати в них участь.
zРадио написав:Ой, дурак (с) Когда Папа Римский переходит на онлайн-богослужение, Филарет призывает усиленно целовать иконы и руки попам (рука-лицо)
Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у зв’язку з поширенням коронавірусної епідемії у світі
Українська Православна Церква Київського Патріархату зі стурбованістю сприймає епідемію коронавірусу та її наслідки для мільйонів людей у світі. Ця епідемія не є першою. І до цього в історії людства були різні епідемії, але не такого масштабу. Глобалізація світу є головною причиною масштабності епідемії. Нам, християнам, які віримо в те, що світом керує Бог, не треба забувати, що такі біди є виявленням гніву Божого за гріхи людства. Кожна епідемія, в тому числі й епідемія коронавірусу, є закликом Божим до покаяння, особливо це стосується християн, які в останній час різко відступили від християнських цінностей. Коронавірус – це заклик Божий до покаяння, до виправлення образу життя. У часи епідемії Православна Церква завжди посилювала молитви та служіння ближнім. Так, під час епідемії в Константинополі в ІХ ст., виносили Животворчий Хрест Господній для відвернення хвороб. Внаслідок цього було встановлене свято Винесення Хреста Господнього, яке Церква відзначає кожного року 14 серпня. І тим самим нагадує, що в час епідемій, насамперед, треба звертатися з молитвою до Бога і каятися в гріхах та жити по правді. Не може Тіло і Кров Господні, Які подаються в Таїнстві Причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною розповсюдження хвороби. Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому Церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних Таїнств і богослужінь, а віруючих – приймати в них участь.
"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.
Собрать критическую массу больных у себя это не карантин для страны, это карантин для всех стран за счет своей. За красивыми словами "коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности" - Зе95, приняты беспрецедентные меры по нарушению всех норм понятия - Карантин.
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