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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:37

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  artlife написав:Оказывается, из женских гигиенических прогладок можно сделать отличную марлевую повязку. Лайвхвак.


странно как ещё не придумали маски из пластиковых бутылок. обычно из них делают ВСЁ))


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здесь больше :arrow: https://www.rosbalt.ru/like/2020/01/30/1825455.html



где продают??? вышлите по новой почте такую маску :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:38

Если кому-то не хватит туалетной бумаги :)

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https://twitter.com/iv_van/status/1239279945882501129
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:40

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:41

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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:46

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:47

Ой, дурак (с) Когда Папа Римский переходит на онлайн-богослужение, Филарет призывает усиленно целовать иконы и руки попам (рука-лицо)

Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у зв’язку з поширенням коронавірусної епідемії у світі

Українська Православна Церква Київського Патріархату зі стурбованістю сприймає епідемію коронавірусу та її наслідки для мільйонів людей у світі. Ця епідемія не є першою. І до цього в історії людства були різні епідемії, але не такого масштабу. Глобалізація світу є головною причиною масштабності епідемії. Нам, християнам, які віримо в те, що світом керує Бог, не треба забувати, що такі біди є виявленням гніву Божого за гріхи людства. Кожна епідемія, в тому числі й епідемія коронавірусу, є закликом Божим до покаяння, особливо це стосується християн, які в останній час різко відступили від християнських цінностей. Коронавірус – це заклик Божий до покаяння, до виправлення образу життя.
У часи епідемії Православна Церква завжди посилювала молитви та служіння ближнім. Так, під час епідемії в Константинополі в ІХ ст., виносили Животворчий Хрест Господній для відвернення хвороб. Внаслідок цього було встановлене свято Винесення Хреста Господнього, яке Церква відзначає кожного року 14 серпня. І тим самим нагадує, що в час епідемій, насамперед, треба звертатися з молитвою до Бога і каятися в гріхах та жити по правді.
Не може Тіло і Кров Господні, Які подаються в Таїнстві Причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною розповсюдження хвороби. Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому Церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних Таїнств і богослужінь, а віруючих – приймати в них участь.

http://new.cerkva.info/zvernennya-patri ... c6GOEhUy9c
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:51

  zРадио написав:Ой, дурак (с) Когда Папа Римский переходит на онлайн-богослужение, Филарет призывает усиленно целовать иконы и руки попам (рука-лицо)

Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у зв’язку з поширенням коронавірусної епідемії у світі

Українська Православна Церква Київського Патріархату зі стурбованістю сприймає епідемію коронавірусу та її наслідки для мільйонів людей у світі. Ця епідемія не є першою. І до цього в історії людства були різні епідемії, але не такого масштабу. Глобалізація світу є головною причиною масштабності епідемії. Нам, християнам, які віримо в те, що світом керує Бог, не треба забувати, що такі біди є виявленням гніву Божого за гріхи людства. Кожна епідемія, в тому числі й епідемія коронавірусу, є закликом Божим до покаяння, особливо це стосується християн, які в останній час різко відступили від християнських цінностей. Коронавірус – це заклик Божий до покаяння, до виправлення образу життя.
У часи епідемії Православна Церква завжди посилювала молитви та служіння ближнім. Так, під час епідемії в Константинополі в ІХ ст., виносили Животворчий Хрест Господній для відвернення хвороб. Внаслідок цього було встановлене свято Винесення Хреста Господнього, яке Церква відзначає кожного року 14 серпня. І тим самим нагадує, що в час епідемій, насамперед, треба звертатися з молитвою до Бога і каятися в гріхах та жити по правді.
Не може Тіло і Кров Господні, Які подаються в Таїнстві Причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною розповсюдження хвороби. Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому Церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних Таїнств і богослужінь, а віруючих – приймати в них участь.

http://new.cerkva.info/zvernennya-patri ... c6GOEhUy9c



Наши греко-католики оказались умнее
viewtopic.php?p=4896191#p4896191

п.с. пусть лучше оба включают колокола . :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:58

  Вкладчик1234 написав:Заробитчане едут домой. На западной границе - огромные очереди. Люди блокировали кордон и с украинской стороны

Ещё и гимн небось пели :)

https://strana.ua/news/254976-karantin-na-hranitse-kak-shturmujut-punkty-propuska-na-vezd-v-ukrainu.html

"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.

Собрать критическую массу больных у себя это не карантин для страны, это карантин для всех стран за счет своей. За красивыми словами "коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности" - Зе95, приняты беспрецедентные меры по нарушению всех норм понятия - Карантин.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:59

  Игорь Алексеевич написав:
  artlife написав:Оказывается, из женских гигиенических прогладок можно сделать отличную марлевую повязку. Лайвхвак.


странно как ещё не придумали маски из пластиковых бутылок. обычно из них делают ВСЁ))

вы отстали от жизни - давно уже было...
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

господа пока вы шутки шутите во Львове движ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/
в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020
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