yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/ в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020
Врачам опять гимн петь?
Обменки и банки - это вроде не торговля. Завтра узнаем точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/ в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020
банки вроде бы продолжают работать в штатном режиме.
Аlександр написав:Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус? Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.
В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.
Вот так оно и есть. Для переустройства мира Вместо третьей мировой войны, что инфраструктура сохранилась. Но проблеиа в том, что климатические изменения уже перешли в необратимую фазу. Давно, очень давно. Еще до того,как об этом начали говорить вообще.
Чтото еще эсхатологических взглядов на ситуацию не проскакивало...
Насчет переустройства мира. Сейчас миллионы заробитчан возвращаются в свои страны. И не факт, что после отмены карантина их пустят обратно. Т. е. те же поляки, которые ранее работали в Англии, будут трудиться у себя дома, строить свою экономику.
proftpd66 написав:Ув. Сибарит мне сказал за 500$ что курс будет 26.08, кажется что уже 35 будет
вопрос где можно будет сдать ? и примут ли ? тут как раз в выграше те у кого онлайн можно перекинуть в гривну и снять в банкомате . следите за Львовом , мы впереди Украины всей судя по сегодняшним событиям , думаю остальные подтянуться за пару дней . Так что господа у вас фора 1-1,5 дня что бы купить пожрать без очереди мой прогноз что будет завтра ? -
А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко). Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор. В общем всё, что семейный доктор прописал. Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
З сотень тестів у випадках, що 100% по симптомам підходить під корону - підтвердилась лише у десятків. Все буде норм. Без паніки.
Я как раз не паникую, своё пожил (правда все мои деды-бабки, кроме одного, дожили до 85+, а тетка вообще до 94, но то поколение такое - пережили революции-войны, прошли отбор). Переживаю за свое младшее поколение.