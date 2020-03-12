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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306307308309>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:05

  yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/
в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020

Врачам опять гимн петь? :)

Обменки и банки - это вроде не торговля. Завтра узнаем точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:08

Что будет с нашей страной? :lol:

https://youtu.be/GCzxjJJkSFk?t=27

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:09

  Alex2007 написав:

Наши греко-католики оказались умнее
viewtopic.php?p=4896191#p4896191

п.с. пусть лучше оба включают колокола . :D


Православная церковь - самая дремучая. Затем католики и униаты. И венец интеллекта среди христиан - протестанты :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:11

Ув. Сибарит мне сказал за 500$ что курс будет 26.08, кажется что уже 35 будет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:15

Весь топик похож на этот концерт

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:20

  yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/
в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020

банки вроде бы продолжают работать в штатном режиме.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:28

  Corpocrator написав:
  Аlександр написав:Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус?
Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.

Соответственно, после успешных испытаний карантина на китайцах с положительными результатами для природы, было решено забанить весь мир. И похоже, что надолго.

В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.

Вот так оно и есть. Для переустройства мира
Вместо третьей мировой войны, что инфраструктура сохранилась.
Но проблеиа в том, что климатические изменения уже перешли в необратимую фазу. Давно, очень давно. Еще до того,как об этом начали говорить вообще.

Чтото еще эсхатологических взглядов на ситуацию не проскакивало...

Насчет переустройства мира.
Сейчас миллионы заробитчан возвращаются в свои страны. И не факт, что после отмены карантина их пустят обратно. Т. е. те же поляки, которые ранее работали в Англии, будут трудиться у себя дома, строить свою экономику.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:29

  Вкладчик1234 написав:Обменки и банки - это вроде не торговля. Завтра узнаем точно

Но что под этот "шумок" придумают нью-реформаторы еще вопрос.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:38

  proftpd66 написав:Ув. Сибарит мне сказал за 500$ что курс будет 26.08, кажется что уже 35 будет

вопрос где можно будет сдать ? и примут ли ? тут как раз в выграше те у кого онлайн можно перекинуть в гривну и снять в банкомате .
следите за Львовом , мы впереди Украины всей судя по сегодняшним событиям , думаю остальные подтянуться за пару дней . Так что господа у вас фора 1-1,5 дня что бы купить пожрать без очереди
мой прогноз что будет завтра ? -

https://youtu.be/KHt1FPg1xms :idea:

ЗЫ Из тех же не официальных источников сейчас во Львове в наличии 20 экспресс тестов
Востаннє редагувалось yama в Нед 15 бер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:41

  Первый написав:
Starikan написав:
  proftpd66 написав: https://patents.google.com/patent/US20060121580
Binding molecules against SARS-coronavirus and uses thereof
Связывающие молекулы против SARS-коронавируса и их применение
Дату патента посмотрите. Это старый добрый SARS.

А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко).
Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор.
В общем всё, что семейный доктор прописал.
Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
З сотень тестів у випадках, що 100% по симптомам підходить під корону - підтвердилась лише у десятків. Все буде норм. Без паніки.

Я как раз не паникую, своё пожил (правда все мои деды-бабки, кроме одного, дожили до 85+, а тетка вообще до 94, но то поколение такое - пережили революции-войны, прошли отбор).
Переживаю за свое младшее поколение.
Чому бідний? - Тому що дурний
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