Аlександр написав:

Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус?Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду., было решено забанить весь мир. И похоже, что надолго.В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.