Додано: Пон 16 бер, 2020 00:28

Кстати, "просто грипп"



На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз грипп



На этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.



На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноября





Еще раз напоминаю про "Событие 201(Event 201), октябрь 2019.

Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..



Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента



Всё ооочень официально



Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?



а почему 201?

Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз



Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.



Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.



На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул



В общем, когда это всё началось даже не очень понятно.

Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.

Но всё списывали на "просто грипп"



И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"

Ut sementem feceris, ita et metes

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