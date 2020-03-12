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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 23:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 бер, 2020 23:48
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Введут требования в каких местах каждый должен находиться с маской и вперёд. Это позволит хотя бы в тех местах менее распространять заразу.
Другой вопрос будут ли возле тех мест раздавать из бесплатно или хотя бы по доступной цене...
PS Что касается сколько можно переливать, то будет переливать информацию практически бесконечно
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:51
Панове, поверьте научному работнику.
В науке бывает столько лжеоткрытий - умышленных и нет, что давно принято: любые новые результаты становятся достоверными, когда их неоднократно воспроизведут, причем независимые исследователи. Единичные случаи вообще не считаются.
Кстати, насколько я понимаю, фейк о повторном заболевании после выздоровления опровергнут.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 15 бер, 2020 23:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
польские новости он лайн
там уже жесть..
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:13
Что там именно ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:23
В Львове только 2 человека подтвердили , на корь было навернок 100к Инфицированно
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, "просто грипп"
На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз грипп
На этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.
На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноября
Еще раз напоминаю про "Событие 201(Event 201), октябрь 2019.
Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..
Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента
Всё ооочень официально
Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?
а почему 201?
Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз
Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.
Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.
На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул
В общем, когда это всё началось даже не очень понятно.
Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.
Но всё списывали на "просто грипп"
И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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