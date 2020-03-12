RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15802
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4031 раз.
Подякували: 6251 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:48

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  LordEmerald написав:Одного не пойму, ну как маски могут быть неэффективными?
Введут требования в каких местах каждый должен находиться с маской и вперёд. Это позволит хотя бы в тех местах менее распространять заразу.

Другой вопрос будут ли возле тех мест раздавать из бесплатно или хотя бы по доступной цене...

PS Что касается сколько можно переливать, то будет переливать информацию практически бесконечно :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 08.03.18
Подякував: 105 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:51

  centurionus написав:
  edvardd написав:Последнее исследование китайских ученых показывает, что опасность коронавируса с точки зрения его "выживаемости" недооценена. Они выяснили, что в дыхательных путях человека коронавирус способен находиться целых 37 дней. Это в 2,5 раза больше двухнедельного срока, который применяется в качестве карантинной меры.
Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Выводы медиков основаны на анализе течения болезни у 191 пациента из двух больниц в Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. В одном случае РНК вируса была обнаружена в пробе дыхания пациента спустя 37 дней после заражения.
Одного ПЦР для висновків про активність вірусу мало в такому випадку. Це можуть бути "залишки" неактивного вірусу (трапляється з іншими хворобами). Втім все може бути.

Панове, поверьте научному работнику.

В науке бывает столько лжеоткрытий - умышленных и нет, что давно принято: любые новые результаты становятся достоверными, когда их неоднократно воспроизведут, причем независимые исследователи. Единичные случаи вообще не считаются.

Кстати, насколько я понимаю, фейк о повторном заболевании после выздоровления опровергнут.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16917
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

польские новости он лайн
https://tvpstream.vod.tvp.pl/
там уже жесть..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 02.03.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:13

  vladislavlvov написав:польские новости он лайн
https://tvpstream.vod.tvp.pl/
там уже жесть..


Что там именно ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2237
З нами з: 22.12.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:23

  yama написав:
  proftpd66 написав:Ув. Сибарит мне сказал за 500$ что курс будет 26.08, кажется что уже 35 будет

вопрос где можно будет сдать ? и примут ли ? тут как раз в выграше те у кого онлайн можно перекинуть в гривну и снять в банкомате .
следите за Львовом , мы впереди Украины всей судя по сегодняшним событиям , думаю остальные подтянуться за пару дней . Так что господа у вас фора 1-1,5 дня что бы купить пожрать без очереди
мой прогноз что будет завтра ? -



https://youtu.be/KHt1FPg1xms :idea:

ЗЫ Из тех же не официальных источников сейчас во Львове в наличии 20 экспресс тестов




В Львове только 2 человека подтвердили , на корь было навернок 100к Инфицированно
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2237
З нами з: 22.12.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15802
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4031 раз.
Подякували: 6251 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, "просто грипп"

На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз грипп

На этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.

На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноября


Еще раз напоминаю про "Событие 201(Event 201), октябрь 2019.
Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..

Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента

Всё ооочень официально

Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?

а почему 201?
Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз

Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.

Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.

На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул

В общем, когда это всё началось даже не очень понятно.
Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.
Но всё списывали на "просто грипп"

И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 06.01.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 306307308309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Corpocrator, kluychkooleg, PS4 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525500
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.