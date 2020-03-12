Додано: Пон 16 бер, 2020 00:28

Кстати, "просто грипп"На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз гриппНа этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноябряЕще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019.Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..Гдето за неделю-две до реального нулевого пациентаВсё ооочень официальноКак думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)а почему 201?Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хзКогда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинулВ общем, когда это всё началось даже не очень понятно.Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.Но всё списывали на "просто грипп"И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"