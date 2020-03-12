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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:53

  Corpocrator написав:Кстати, "просто грипп"

На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз грипп

На этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.

На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноября


Еще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019.
Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..

Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента

Всё ооочень официально
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/


Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?

Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)

а почему 201?
Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз

Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.

Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.

На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул

В общем, когда это всё началось даже не очень понятно.
Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.
Но всё списывали на "просто грипп"

И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"


Nature давеча вспомнил про статьи 2015-го и более ранних годов о рисках исследований вирусов китайской летучей мыши. Походу, многим военным лабораториям мира (в том числе скрытым под научные) не дает покоя это удивительное животное, являющееся природным резервуаром богомерзких патогенов, представляющих опасность для человека, но не вредящих самой их хозяйке...

Engineered bat virus stirs debate over risky research
https://www.nature.com/news/engineered- ... B9-KF7-g_M
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:13

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:31

Друзі з Канади(науковці,медицина) рекомендують набір не лікувальний ,а більш профілактичний
таблетки активного цинку+енгістол+ехінацея - курс якраз 2-4 тижні,до того часу все стане на свої місця...вартість курсу відносно смішна +/- 200 грн на людину.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:32

  antey1969 написав:Corpocrator
Если все так, то можете чувствовать себя совершенно спокойно. Эпидемия, по Вашим словам, шагает по стране уже более трех месяцев. Одним словом, с введением карантина ничего не изменится, и страшного коронавируса можно не опасаться, ибо массы давно переболели.
И все было бы в Вашей версии хорошо, но вот с чего это так за две недели вдруг всполошилась Европа? Три месяца "не замечали" и вдруг...


Две недели инкубационный период. :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:53

  Starikan написав:А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко).
Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор.
В общем всё, что семейный доктор прописал.
Сегодня обычные 35.8, горло не болит.

Что значит даже Альтабор? Это разве не аналог эхинацеи? :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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