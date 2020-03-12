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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 307308309310 Додано: Пон 16 бер, 2020 00:53 Corpocrator написав: Кстати, "просто грипп"



На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз грипп



На этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.



На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноября





Еще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019.

Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..



Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента



Всё ооочень официально

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/





Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?



Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)



а почему 201?

Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз



Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.



Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.



На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул



В общем, когда это всё началось даже не очень понятно.

Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.

Но всё списывали на "просто грипп"



И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!" Кстати, "просто грипп"На днях штаты признали, что многие умерли от коронавируса за последние месяцы, но им был поставлен диагноз гриппНа этом фоне китайцы на самом высоком уровне начали кипишь, требуют предоставить всю информацию о том, когда это началось, сколько реально и тп. Подозревают что именно америкосы занесли в Ухань.На данный момент первый известный пациент в Ухане - толи британец толи ирландец там постоянно проживающий, 25 ноябряЕще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019.Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..Гдето за неделю-две до реального нулевого пациентаВсё ооочень официальноКак думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)а почему 201?Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хзКогда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинулВ общем, когда это всё началось даже не очень понятно.Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре.Но всё списывали на "просто грипп"И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"



Nature давеча вспомнил про статьи 2015-го и более ранних годов о рисках исследований вирусов китайской летучей мыши. Походу, многим военным лабораториям мира (в том числе скрытым под научные) не дает покоя это удивительное животное, являющееся природным резервуаром богомерзких патогенов, представляющих опасность для человека, но не вредящих самой их хозяйке...



Engineered bat virus stirs debate over risky research

https://www.nature.com/news/engineered- ... B9-KF7-g_M Nature давеча вспомнил про статьи 2015-го и более ранних годов о рисках исследований вирусов китайской летучей мыши. Походу, многим военным лабораториям мира (в том числе скрытым под научные) не дает покоя это удивительное животное, являющееся природным резервуаром богомерзких патогенов, представляющих опасность для человека, но не вредящих самой их хозяйке... zРадио

Повідомлень: 5205 З нами з: 02.05.18 Подякував: 952 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:13 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10794 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6607 раз. Подякували: 2910 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:31 Друзі з Канади(науковці,медицина) рекомендують набір не лікувальний ,а більш профілактичний

таблетки активного цинку+енгістол+ехінацея - курс якраз 2-4 тижні,до того часу все стане на свої місця...вартість курсу відносно смішна +/- 200 грн на людину. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22327 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:32 antey1969 написав: Corpocrator

Если все так, то можете чувствовать себя совершенно спокойно. Эпидемия, по Вашим словам, шагает по стране уже более трех месяцев. Одним словом, с введением карантина ничего не изменится, и страшного коронавируса можно не опасаться, ибо массы давно переболели.

И все было бы в Вашей версии хорошо, но вот с чего это так за две недели вдруг всполошилась Европа? Три месяца "не замечали" и вдруг... Если все так, то можете чувствовать себя совершенно спокойно. Эпидемия, по Вашим словам, шагает по стране уже более трех месяцев. Одним словом, с введением карантина ничего не изменится, и страшного коронавируса можно не опасаться, ибо массы давно переболели.И все было бы в Вашей версии хорошо, но вот с чего это так за две недели вдруг всполошилась Европа? Три месяца "не замечали" и вдруг...



Две недели инкубационный период. Две недели инкубационный период.

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Повідомлень: 2238 З нами з: 22.12.16 Подякував: 168 раз. Подякували: 123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:53 Starikan написав: А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко).

Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор.

В общем всё, что семейный доктор прописал.

Сегодня обычные 35.8, горло не болит. А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко).Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор.В общем всё, что семейный доктор прописал.Сегодня обычные 35.8, горло не болит.

Что значит даже Альтабор? Это разве не аналог эхинацеи? Что значит даже Альтабор? Это разве не аналог эхинацеи? "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк Proofy

Повідомлень: 1460 З нами з: 24.10.08 Подякував: 40 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 307308309310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6830 1525509

ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01