Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?
Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)
а почему 201? Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз
Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.
Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.
На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул
В общем, когда это всё началось даже не очень понятно. Напоминаю, что рост количества случаев атипичной пневмонии даже в Украине начался еще в ноябре. Но всё списывали на "просто грипп"
И правда, нет даже вменяемой оперативной статистики заболеваемости, хотя бы на уровне коронавируса, а оглянувшись назад на реакцию мирового сообщества на коронавирус...на возникновение нового патогена просто могли не обращать внимания. Ну умер чел от пневмонии и умер, "следующий!"
Nature давеча вспомнил про статьи 2015-го и более ранних годов о рисках исследований вирусов китайской летучей мыши. Походу, многим военным лабораториям мира (в том числе скрытым под научные) не дает покоя это удивительное животное, являющееся природным резервуаром богомерзких патогенов, представляющих опасность для человека, но не вредящих самой их хозяйке...
Друзі з Канади(науковці,медицина) рекомендують набір не лікувальний ,а більш профілактичний таблетки активного цинку+енгістол+ехінацея - курс якраз 2-4 тижні,до того часу все стане на свої місця...вартість курсу відносно смішна +/- 200 грн на людину.
antey1969 написав:Corpocrator Если все так, то можете чувствовать себя совершенно спокойно. Эпидемия, по Вашим словам, шагает по стране уже более трех месяцев. Одним словом, с введением карантина ничего не изменится, и страшного коронавируса можно не опасаться, ибо массы давно переболели. И все было бы в Вашей версии хорошо, но вот с чего это так за две недели вдруг всполошилась Европа? Три месяца "не замечали" и вдруг...
Две недели инкубационный период.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Starikan написав:А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко). Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор. В общем всё, что семейный доктор прописал. Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
Что значит даже Альтабор? Это разве не аналог эхинацеи?
Mustafa Nayyem 13 марта 7 базових лікарень КИЄВА з наявними експрес-тестами на виявлення коронавірусу:
Олександрівська клінічна лікарня м. Києва; Київська міська клінічна лікарня № 4; Київська міська клінічна лікарня № 9; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2; Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня; Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і БЕЗКОШТОВНО!
15.03.2020 Вчера вечером, в Интернете на веб-сайте BioRxiv, где биологи публикуют свои исследования до того, как они оцениваются престижным журналом "Nature", появилась статья группы из десяти ученых, одним из которых и является професор Университета Эразмуса, Гросвельд.
В двух словах, ученые описывают антитело к SARS2, коронавируса, который вызвал настоящую пандемию (COVID-19). Антитело может помочь выявить и предотвратить этому виду короновирусные инфекции. И это впервые в мире.
Антитело еще предстоит протестировать, а на это уйдут месяцы и статью еще оценят эксперты, перед тем, как «Nature» опубликует ее. ... Антитело действует как лекарство, но пациент не вырабатывает антитела сам. Если вы введете препарат, он будет работать несколько недель. Этого достаточно для выздоровления, но, вероятно, не для лишения вируса навсегда. Лучше, если у пациента будет произведен собственный иммунитет.