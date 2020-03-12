15.03.2020

Вчера вечером, в Интернете на веб-сайте BioRxiv, где биологи публикуют свои исследования до того, как они оцениваются престижным журналом "Nature", появилась статья группы из десяти ученых, одним из которых и является професор Университета Эразмуса, Гросвельд.



В двух словах, ученые описывают антитело к SARS2, коронавируса, который вызвал настоящую пандемию (COVID-19). Антитело может помочь выявить и предотвратить этому виду короновирусные инфекции. И это впервые в мире.



Антитело еще предстоит протестировать, а на это уйдут месяцы и статью еще оценят эксперты, перед тем, как «Nature» опубликует ее.

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Антитело действует как лекарство, но пациент не вырабатывает антитела сам. Если вы введете препарат, он будет работать несколько недель. Этого достаточно для выздоровления, но, вероятно, не для лишения вируса навсегда. Лучше, если у пациента будет произведен собственный иммунитет.