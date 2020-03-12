Это какой то треш. В Италии за сутки почти 400 человек погибло от этого вируса. Я представляю какая у нас бы паника началась в Украине, если бы по всей стране массово начали умирать люди. Сочувствую итальянцам, это реально общенациональная трагедия.
P.S. В Украине смертность от коронавируса на данный момент 33% по официальной статистике.
В Китае заявили, что коронавирус возник не обязательно в их стране, а его могли завезти военные из США.
Так, глава американского Центра контроля заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, у некоторых погибших от гриппа военнослужащих в Штатах был обнаружен коронавирус COVID-19. На это гневно отреагировал в Twitter пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.
"CDC поймали на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть американская армия принесла эпидемию в Ухань… США должны объясниться!" – высказался Лицзянь.
Отметим, власти Китая были оскорблены комментариями представителей администрации США, обвинившими Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с COVID-19.
Лицзянь написал, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.
Остается пока только гадать или он вырвался из лаборатории по недосмотру или кто то на это имел умысел - а желающих к сожалению может быть предостаточно. В том числе и россия, давно стремящаяся ввергнуть этот мир в хаос.
Ни в коем случае не разрешать Верховной Зраде идти на карантин! Нехай сидят в зале безвылазно!!! И без масок!!! Только так можно создать для них атмосферу аналогичную той, шо они создали для страны. И кабмин в полном сборе туда же, в зал. Обязательно с Зеленухой, так как он глава государства.
yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/ в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020. Из тех же не официальных источников сейчас во Львове 20 экспресс тестов
У львівській інфекційній лікарні обстежують чотирьох пацієнтів із підозрою на коронавірус. Про це повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.
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За його словами, пацієнтів обстежують, а аналізи на COVID-19 відправили у київську лабораторію. Реанімаційні палати лікарні готують до госпіталізації пацієнтів, а сам медзаклад працює в посиленому режимі.
Як повідомляють у пресслужбі ЛМР, у госпіталізованих є ознаки грипу та ГРВІ. Вони перебували в країнах, де зафіксований коронавірус.
«Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема. Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані», – каже керівник міського управління охорони здоров‘я Володимир Зуб.
yanyura написав:В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл: - 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая - 3-4 чайных ложки сахара - 1 чайная ложка красногосухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!
Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.
Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?
Если чай остыл (теплый) эффекта не будет. Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.
Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.
Часто пьём с женой обратный рецепт. Грог. Сухое красное вино, добавить гвоздику, корицу, несколько долек апельсинчика, ложечку мёда, потом нагреваем, но немного, ни в коем случае не закипятить, в крайнем случае поймать момент легкого дымка над поверхностью, закрыть сверху, настоять минут десять, разлить в хрустальные бокалы. Можно добавить ложечку чая но это на любителя.
А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко). Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор. В общем всё, что семейный доктор прописал. Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
З сотень тестів у випадках, що 100% по симптомам підходить під корону - підтвердилась лише у десятків. Все буде норм. Без паніки.
Я как раз не паникую, своё пожил (правда все мои деды-бабки, кроме одного, дожили до 85+, а тетка вообще до 94, но то поколение такое - пережили революции-войны, прошли отбор). Переживаю за свое младшее поколение.[/quote]
та это всё понятно, просто сам процесс долгий и неприятный...
ruvex написав:У нас даже масок в городе нет. Проехал 10 аптек, на дверях 8 из них написано прямо на дверях, походы по аптекам в такие периоды еще то удовольствие. Какие тут еще тесты.
В аптеках их искать не надо, при панике они исчезнут там в первую очередь, да и эффективность обычных масок, для такого случая сомнительна. Поищите в хозяйственных магазинах, строительных или автомагазинах маски-респираторы, лучше у мелких торговцев, на рынках. Я комплектовал свой EDC набор и "тревожный чемоданчик" и покупал именно в хоз.маге, торгующим всякой всячиной. На выбор предложили видов 10-15 различных марок и классов защиты. Взял только 2, 3 класса и китайские N95. Поищите, наверняка и у Вас в подобных магазинах и на рынках еще есть в продаже.
vetka написав:[quote="4900870:19yuriy91"]кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят? думаю, они будут не лишними
Это всё плацебо.
почему так бескомпромиссно?
Потому что))) иммунитет нельзя сделать сильнее, чем он есть изначально и человек здоров. Это из серии, нельзя витаминов наесться впрок, всосется в организм столько, сколько ему нужно, остальное все выйдет транзитом.[/quote]А можно с витаминами и переборщить до токсической реакции