Ни в коем случае не разрешать Верховной Зраде идти на карантин! Нехай сидят в зале безвылазно!!! И без масок!!! Только так можно создать для них атмосферу аналогичную той, шо они создали для страны. И кабмин в полном сборе туда же, в зал. Обязательно с Зеленухой, так как он глава государства.
yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/ в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020. Из тех же не официальных источников сейчас во Львове 20 экспресс тестов
У львівській інфекційній лікарні обстежують чотирьох пацієнтів із підозрою на коронавірус. Про це повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.
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За його словами, пацієнтів обстежують, а аналізи на COVID-19 відправили у київську лабораторію. Реанімаційні палати лікарні готують до госпіталізації пацієнтів, а сам медзаклад працює в посиленому режимі.
Як повідомляють у пресслужбі ЛМР, у госпіталізованих є ознаки грипу та ГРВІ. Вони перебували в країнах, де зафіксований коронавірус.
«Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема. Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані», – каже керівник міського управління охорони здоров‘я Володимир Зуб.
А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко). Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор. В общем всё, что семейный доктор прописал. Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
З сотень тестів у випадках, що 100% по симптомам підходить під корону - підтвердилась лише у десятків. Все буде норм. Без паніки.
Я как раз не паникую, своё пожил (правда все мои деды-бабки, кроме одного, дожили до 85+, а тетка вообще до 94, но то поколение такое - пережили революции-войны, прошли отбор). Переживаю за свое младшее поколение.[/quote]
та это всё понятно, просто сам процесс долгий и неприятный...
ruvex написав:У нас даже масок в городе нет. Проехал 10 аптек, на дверях 8 из них написано прямо на дверях, походы по аптекам в такие периоды еще то удовольствие. Какие тут еще тесты.
В аптеках их искать не надо, при панике они исчезнут там в первую очередь, да и эффективность обычных масок, для такого случая сомнительна. Поищите в хозяйственных магазинах, строительных или автомагазинах маски-респираторы, лучше у мелких торговцев, на рынках. Я комплектовал свой EDC набор и "тревожный чемоданчик" и покупал именно в хоз.маге, торгующим всякой всячиной. На выбор предложили видов 10-15 различных марок и классов защиты. Взял только 2, 3 класса и китайские N95. Поищите, наверняка и у Вас в подобных магазинах и на рынках еще есть в продаже.
vetka написав:[quote="4900870:19yuriy91"]кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят? думаю, они будут не лишними
Это всё плацебо.
почему так бескомпромиссно?
Потому что))) иммунитет нельзя сделать сильнее, чем он есть изначально и человек здоров. Это из серии, нельзя витаминов наесться впрок, всосется в организм столько, сколько ему нужно, остальное все выйдет транзитом.[/quote]А можно с витаминами и переборщить до токсической реакции
Если речь идет о новом QE в США, то для того, чтобы понять, чем это заканчивалось, нужно смотреть его прежние вариации в 2008-2010 годах. Но тут еще накладывается фактор непредсказуемого Трампа, вернее, окружения, которое его выдвинуло и за ним стоит, а также выборы в ноябре 2020 года в США. Я думал, что манипуляции со ставками ФРС и иные непопулярные реформы Трампа начнутся после выборов, когда ему нечего будет терять, ведь по конституции третий срок ему не светит, и, судя по всему, республиканскому кандидату тоже. Но он опередил и начал до выборов, причем, с присущими ему экстравагантными выходками, а именно введением чрезвычайного положения под прикрытием коронавируса. Хотя, судя по событиям 2001 года в США, это характерно именно для республиканской партии. Наконец, я считаю несерьезным на валютным форуме обсуждать вопросы не по теме (коронавирус), которые явно уводят от реальной проблемы валютных курсов. В 2008-2010 годах тоже раскручивали свиной грипп и тамифлю с масками. Судя по назойливому внедрению в сознание масс проблемы коронавируса и ее принятию ими, что видно по ее активному обсуждению, история со свиным гриппом ничему не научила, а, вернее, кому-то выгодно еще раз отработать эту проблему на массах. У меня даже сохранилась на память маска, которую мне подарили, как вкладчику, в одном из банков. Эта маска в употреблении мною не была, и тамифлю я не приобретал. С простудными заболеваниями должна бороться, прежде всего, иммунная система организма, а ее качество зависит от наследственности и ее формирования в юном возрасте. А маски с тамифлю и прочее в этом случае - это бред, и поэтому этим комментарием окончательно завершаю обсуждение коронавируса.