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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 308309310311>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:26

Ни в коем случае не разрешать Верховной Зраде идти на карантин!
Нехай сидят в зале безвылазно!!! И без масок!!! Только так можно создать для них атмосферу аналогичную той, шо они создали для страны.
И кабмин в полном сборе туда же, в зал. Обязательно с Зеленухой, так как он глава государства.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:31

  yama написав:господа пока вы шутки шутите во Львове движ
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/15/7243733/
в 20:25 мне по неофициальным каналам доложили о 2-ух зараженных которых привезли из Перемишля у Львів на обычных скорых и в 21:39 последовала реакция МЕРА
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
вопрос обменок остаеться открытым где сливат $ на погашение кредитных карт .... и на еду ...хотя у меня грейс заканчиваеться 31,04,2020.
Из тех же не официальных источников сейчас во Львове 20 экспресс тестов


У львівській інфекційній лікарні обстежують чотирьох пацієнтів із підозрою на коронавірус. Про це повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

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За його словами, пацієнтів обстежують, а аналізи на COVID-19 відправили у київську лабораторію. Реанімаційні палати лікарні готують до госпіталізації пацієнтів, а сам медзаклад працює в посиленому режимі.

Як повідомляють у пресслужбі ЛМР, у госпіталізованих є ознаки грипу та ГРВІ. Вони перебували в країнах, де зафіксований коронавірус.

«Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема. Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані», – каже керівник міського управління охорони здоров‘я Володимир Зуб.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://zn.ua/WORLD/v-ssha-pervyy-chelovek-poluchil-eksperimentalnuyu-vakcinu-ot-koronavirusa-348089_.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

shapo написав:
  Faceless написав:Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае


А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?


Не крутым кипятком, немного подостывшим
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:03

  Первый написав:
Starikan написав:
  proftpd66 написав: https://patents.google.com/patent/US20060121580
Binding molecules against SARS-coronavirus and uses thereof
Связывающие молекулы против SARS-коронавируса и их применение
Дату патента посмотрите. Это старый добрый SARS.

А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко).
Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор.
В общем всё, что семейный доктор прописал.
Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
З сотень тестів у випадках, що 100% по симптомам підходить під корону - підтвердилась лише у десятків. Все буде норм. Без паніки.

Я как раз не паникую, своё пожил (правда все мои деды-бабки, кроме одного, дожили до 85+, а тетка вообще до 94, но то поколение такое - пережили революции-войны, прошли отбор).
Переживаю за свое младшее поколение.[/quote]

та это всё понятно, просто сам процесс долгий и неприятный...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ruvex написав:У нас даже масок в городе нет. Проехал 10 аптек, на дверях 8 из них написано прямо на дверях, походы по аптекам в такие периоды еще то удовольствие. Какие тут еще тесты.

В аптеках их искать не надо, при панике они исчезнут там в первую очередь, да и эффективность обычных масок, для такого случая сомнительна. Поищите в хозяйственных магазинах, строительных или автомагазинах маски-респираторы, лучше у мелких торговцев, на рынках. Я комплектовал свой EDC набор и "тревожный чемоданчик" и покупал именно в хоз.маге, торгующим всякой всячиной. На выбор предложили видов 10-15 различных марок и классов защиты. Взял только 2, 3 класса и китайские N95. Поищите, наверняка и у Вас в подобных магазинах и на рынках еще есть в продаже.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  19yuriy91 написав:
  vetka написав:[quote="4900870:19yuriy91"]кстати, а что насчёт приёма имуностимуляторов говорят?
думаю, они будут не лишними

Это всё плацебо.

почему так бескомпромиссно?

Потому что))) иммунитет нельзя сделать сильнее, чем он есть изначально и человек здоров. Это из серии, нельзя витаминов наесться впрок, всосется в организм столько, сколько ему нужно, остальное все выйдет транзитом.[/quote]А можно с витаминами и переборщить до токсической реакции
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:52

  Corpocrator написав:antey1969
Я ± спокоен, на удивление, с самого начала

видите ли, в том конкретном посте, я поделился размышлениями
очень много всяких интересных совпаденьиц

Еще мне очень интересно было бы узнать, кто лил драгметы 28 февраля

В конечном итоге какую-то ± целостную официальную версию сварганят для масс(летучие мыши, нет - змеи, нет - панголины, нет - всё таки летучии мыши), а через лет 5 об этом все забудут

"Забытая пандемия" знаете же о чем речь? Всего лишь о самой большой катастрофе в истории человечества (в абсолютных цифрах)

Corpocrator, вот и произошло еще одно событие, а именно резкое снижение ставки ФРС до 0%-0,25% на внеочередном (экстренном) заседании в воскресенье, не дожидаясь планового заседания 18 марта:
http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... padat.html

Если речь идет о новом QE в США, то для того, чтобы понять, чем это заканчивалось, нужно смотреть его прежние вариации в 2008-2010 годах.
Но тут еще накладывается фактор непредсказуемого Трампа, вернее, окружения, которое его выдвинуло и за ним стоит, а также выборы в ноябре 2020 года в США.
Я думал, что манипуляции со ставками ФРС и иные непопулярные реформы Трампа начнутся после выборов, когда ему нечего будет терять, ведь по конституции третий срок ему не светит, и, судя по всему, республиканскому кандидату тоже.
Но он опередил и начал до выборов, причем, с присущими ему экстравагантными выходками, а именно введением чрезвычайного положения под прикрытием коронавируса. Хотя, судя по событиям 2001 года в США, это характерно именно для республиканской партии.
Наконец, я считаю несерьезным на валютным форуме обсуждать вопросы не по теме (коронавирус), которые явно уводят от реальной проблемы валютных курсов.
В 2008-2010 годах тоже раскручивали свиной грипп и тамифлю с масками.
Судя по назойливому внедрению в сознание масс проблемы коронавируса и ее принятию ими, что видно по ее активному обсуждению, история со свиным гриппом ничему не научила, а, вернее, кому-то выгодно еще раз отработать эту проблему на массах.
У меня даже сохранилась на память маска, которую мне подарили, как вкладчику, в одном из банков. Эта маска в употреблении мною не была, и тамифлю я не приобретал. С простудными заболеваниями должна бороться, прежде всего, иммунная система организма, а ее качество зависит от наследственности и ее формирования в юном возрасте.
А маски с тамифлю и прочее в этом случае - это бред, и поэтому этим комментарием окончательно завершаю обсуждение коронавируса.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://nv.ua/world/countries/koronavir ... 75786.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:09

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