Додано: Пон 16 бер, 2020 09:52

Corpocrator написав: antey1969

Я ± спокоен, на удивление, с самого начала



видите ли, в том конкретном посте, я поделился размышлениями

очень много всяких интересных совпаденьиц



Еще мне очень интересно было бы узнать, кто лил драгметы 28 февраля



В конечном итоге какую-то ± целостную официальную версию сварганят для масс(летучие мыши, нет - змеи, нет - панголины, нет - всё таки летучии мыши), а через лет 5 об этом все забудут



"Забытая пандемия" знаете же о чем речь? Всего лишь о самой большой катастрофе в истории человечества (в абсолютных цифрах) Я ± спокоен, на удивление, с самого началавидите ли, в том конкретном посте, я поделился размышлениямиочень много всяких интересных совпаденьицЕще мне очень интересно было бы узнать, кто лил драгметы 28 февраляВ конечном итоге какую-то ± целостную официальную версию сварганят для масс(летучие мыши, нет - змеи, нет - панголины, нет - всё таки летучии мыши), а через лет 5 об этом все забудут"Забытая пандемия" знаете же о чем речь? Всего лишь о самой большой катастрофе в истории человечества (в абсолютных цифрах)

, вот и произошло еще одно событие, а именно резкое снижение ставки ФРС до 0%-0,25% на внеочередном (экстренном) заседании в воскресенье, не дожидаясь планового заседания 18 марта:Если речь идет о новом QE в США, то для того, чтобы понять, чем это заканчивалось, нужно смотреть его прежние вариации в 2008-2010 годах.Но тут еще накладывается фактор непредсказуемого Трампа, вернее, окружения, которое его выдвинуло и за ним стоит, а также выборы в ноябре 2020 года в США.Я думал, что манипуляции со ставками ФРС и иные непопулярные реформы Трампа начнутся после выборов, когда ему нечего будет терять, ведь по конституции третий срок ему не светит, и, судя по всему, республиканскому кандидату тоже.Но он опередил и начал до выборов, причем, с присущими ему экстравагантными выходками, а именно введением чрезвычайного положения под прикрытием коронавируса. Хотя, судя по событиям 2001 года в США, это характерно именно для республиканской партии.Наконец, я считаю несерьезным на валютным форуме обсуждать вопросы не по теме (коронавирус), которые явно уводят от реальной проблемы валютных курсов.В 2008-2010 годах тоже раскручивали свиной грипп и тамифлю с масками.Судя по назойливому внедрению в сознание масс проблемы коронавируса и ее принятию ими, что видно по ее активному обсуждению, история со свиным гриппом ничему не научила, а, вернее, кому-то выгодно еще раз отработать эту проблему на массах.У меня даже сохранилась на память маска, которую мне подарили, как вкладчику, в одном из банков. Эта маска в употреблении мною не была, и тамифлю я не приобретал. С простудными заболеваниями должна бороться, прежде всего, иммунная система организма, а ее качество зависит от наследственности и ее формирования в юном возрасте.А маски с тамифлю и прочее в этом случае - это бред, и поэтому этим комментарием окончательно завершаю обсуждение коронавируса.