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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:12
Як зупинити поширення коронавірусу
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
+2
⚡️МОЗ повідомляє:
В Україні зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19
16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами.
На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
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