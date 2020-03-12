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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:12

Як зупинити поширення коронавірусу

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source: https://creazilla.com/uk/nodes/18816-zu ... biv-vector
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

+2

⚡️МОЗ повідомляє:
https://t.me/COVID19_Ukraine

В Україні зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19

16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами.

На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
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