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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:12

Як зупинити поширення коронавірусу

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source: https://creazilla.com/uk/nodes/18816-zu ... biv-vector
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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⚡️МОЗ повідомляє:
https://t.me/COVID19_Ukraine

В Україні зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19

16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами.

На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:28

  Proofy написав:
  Starikan написав: А вообще я тоже вылечился, в среду-четверг температура скакала до 38.3, болело горло, распухли гланды (что вообще случается крайне редко).
Полоскал, рассасывал всякую всячину, даже антивирусный Альтабор.
В общем всё, что семейный доктор прописал.
Сегодня обычные 35.8, горло не болит.
Что значит даже Альтабор? Это разве не аналог эхинацеи? :)

Можно сказать, аналог, из ольхи.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:32

  Zebra написав:Это какой то треш. В Италии за сутки почти 400 человек погибло от этого вируса. Я представляю какая у нас бы паника началась в Украине, если бы по всей стране массово начали умирать люди. Сочувствую итальянцам, это реально общенациональная трагедия.
P.S. В Украине смертность от коронавируса на данный момент 33% по официальной статистике.

3-5 человек - это не статистика.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:49

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

почитав внимательней например это
https://vesti.ua/strana/vystoyat-protiv ... n_get_more
и как следствие это http://экмо.рф/en/education/articles/332-chto-takoe-ekmo

я стал более серьезно относиться к угрозе :(
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://nv.ua/kyiv/karantin-v-kieve-cht ... 75839.html

с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

— Передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины.

— проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

— Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

— Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

В то же время банки и АЗС продолжат работу.

Временно приостанавливается и работа:

— спортивных комплексов и залов.

— Заведений бытового обслуживания населения

— СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.

— Развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... ty-biznesu
"В ситуации двух мировых кризисов: пандемии и обвала рынков, никакая осторожность не будет лишней. Карантин не закончится 3 апреля. Все только начнется"
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:13

  Zebra написав:Это какой то треш. В Италии за сутки почти 400 человек погибло от этого вируса. Я представляю какая у нас бы паника началась в Украине, если бы по всей стране массово начали умирать люди. Сочувствую итальянцам, это реально общенациональная трагедия.

P.S. В Украине смертность от коронавируса на данный момент 33% по официальной статистике.
повторю банальную истину пока что нет проверки умерших на короновирус и не факт что будет, так что о количестве смертей от короновируса мы вырядили узнаем , разве что по косвенных
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