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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:12
Як зупинити поширення коронавірусу
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
+2
⚡️МОЗ повідомляє:
В Україні зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19
16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами.
На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:28
Можно сказать, аналог, из ольхи.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:32
3-5 человек - это не статистика.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:49
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
почитав внимательней например это
и как следствие это http://экмо.рф/en/education/articles/332-chto-takoe-ekmo
я стал более серьезно относиться к угрозе
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
— Передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины.
— проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
— Работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.
— Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
В то же время банки и АЗС продолжат работу.
Временно приостанавливается и работа:
— спортивных комплексов и залов.
— Заведений бытового обслуживания населения
— СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.
— Развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"В ситуации двух мировых кризисов: пандемии и обвала рынков, никакая осторожность не будет лишней. Карантин не закончится 3 апреля. Все только начнется"
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:13
повторю банальную истину пока что нет проверки умерших на короновирус и не факт что будет, так что о количестве смертей от короновируса мы вырядили узнаем , разве что по косвенных
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