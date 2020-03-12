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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:42
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edvardd
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:54
edvardd написав:
писал, что яйца отпадают - ловите подтверждение:
Вже давно ловлять, ці яйця...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:04
yama написав: Zebra написав:
Это какой то треш. В Италии за сутки почти 400 человек погибло от этого вируса. Я представляю какая у нас бы паника началась в Украине, если бы по всей стране массово начали умирать люди. Сочувствую итальянцам, это реально общенациональная трагедия.
P.S. В Украине смертность от коронавируса на данный момент 33%
по официальной статистике.
повторю банальную истину пока что нет проверки умерших на короновирус и не факт что будет, так что о количестве смертей от короновируса мы вырядили узнаем , разве что по косвенных
============
Львов , у нас , все пойдут в отпуск у кого есть в оплачиваемый у кого нету в не оплачиваемый
уже не 33... 3-5 чел. - это не статистика вообще-то, а текущее состояние, которое ни о чем не говорит.
Вообще не мешало бы сейчас абсолютно всех прибывающих из-за границы отправлять на 2-ух, а лучше 3-х недельный карантин с обязательным тестированием на вирус (хотя бы на температуру, т.к. перед границей ее сбивают). Могли бы обустроить зоны обсервации возле каждого КПП.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:10
Житель Чернівців, у якого вперше в Україні виявили коронавірус, вже має перший негативний результат тесту.
Про це сьогодні на брифінгу сказала заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає кореспондентка molbuk.ua.
"Сьогодні отримали перший негативний результат від нашого пацієнта "номер один". Через дві доби в цього пацієнта відберемо зразки і якщо він так само буде негативний, можемо говорити про одужання і виписання з лікарні.
Стосовно пацієнта "номер два", дружина якого повернулася з Італії, в неї досі немає симптомів захворювання, маємо перший негативний результат. Але пам'ятаємо "золоте правило", що повинни бути два негативних результати, щоб виключити інфікування"
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:51
ol_zy
Бессимптомных очень много. На Западе в некоторых странах их не госпитализируют, самоизоляция. Типа не кашляешь - не распространяешь вирусы. Поэтому у них акцент на тщательном и частом мытье рук. Самое опасное место - тележка в супермаркете, кнопки в лифте ... В автобусах водители ограждены от пассажиров. Городские автобусы с тремя дверями. И новые правила - вход в заднюю дверь, а выход в среднюю. Оплата - карточками. В магазинах принимают наличку , но без сдачи, чтобы было.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:08
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:08
Коронавирус выявлен у главы правительства региона Мадрид Исабель Диас Аюсо.
Такое чувство, что они там в испаниях и италиях поголовно уже инфицированы, столько разных министров, спортсменов и известных персон уже болеют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
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