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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 310311312313 Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23 Corpocrator написав: Киев, Печерск.

В одном из топовых ЖК обменка есть, которая никогда адекватной не была, но сегодня топчик: 25,85 - 28,5 по $



В Аптеках очереди, во многих нет даже парацетамола, аптекари без масок в основном, бо нет. Но это от сети зависит.

К банкомат очереди, часть опустошили уже.

В масках на улице уже заметное количествл людей, мож 10%. Киев, Печерск.В одном из топовых ЖК обменка есть, которая никогда адекватной не была, но сегодня топчик: 25,85 - 28,5 по $В Аптеках очереди, во многих нет даже парацетамола, аптекари без масок в основном, бо нет. Но это от сети зависит.К банкомат очереди, часть опустошили уже.В масках на улице уже заметное количествл людей, мож 10%.

В двух маркетах по молочке сегодня перебои, привезли только одного производителя. Масла на складах тоже не оказалось. В двух маркетах по молочке сегодня перебои, привезли только одного производителя. Масла на складах тоже не оказалось. ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.

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Повідомлень: 9160 З нами з: 03.11.08 Подякував: 696 раз. Подякували: 2015 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 15:27 yama написав: ol_zy написав: Вообще не мешало бы сейчас абсолютно всех прибывающих из-за границы отправлять на 2-ух, а лучше 3-х недельный карантин с обязательным тестированием на вирус (хотя бы на температуру, т.к. перед границей ее сбивают). Могли бы обустроить зоны обсервации возле каждого КПП. Вообще не мешало бы сейчас абсолютно всех прибывающих из-за границы отправлять на 2-ух, а лучше 3-х недельный карантин с обязательным тестированием на вирус (хотя бы на температуру, т.к. перед границей ее сбивают). Могли бы обустроить зоны обсервации возле каждого КПП.

кормить обогревать подвать воду \ канализацию \ душ за чей счет ??? у нас есть столько денег ? ( у государства то есть ) Вы объем представляете ? я нет ... У нас даже воров отпускают за 50-150к только что бы не содержать и денег получить , а тут прямые убытки кормить обогревать подвать воду \ канализацию \ душ за чей счет ??? у нас есть столько денег ? ( у государства то есть ) Вы объем представляете ? я нет ... У нас даже воров отпускают за 50-150к только что бы не содержать и денег получить , а тут прямые убытки

За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов. За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов. ol_zy

Повідомлень: 5855 З нами з: 20.01.15 Подякував: 373 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 310311312313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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