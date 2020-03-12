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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23

  Corpocrator написав:Киев, Печерск.
В одном из топовых ЖК обменка есть, которая никогда адекватной не была, но сегодня топчик: 25,85 - 28,5 по $

В Аптеках очереди, во многих нет даже парацетамола, аптекари без масок в основном, бо нет. Но это от сети зависит.
К банкомат очереди, часть опустошили уже.
В масках на улице уже заметное количествл людей, мож 10%.

В двух маркетах по молочке сегодня перебои, привезли только одного производителя. Масла на складах тоже не оказалось.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:27

  yama написав:
  ol_zy написав:Вообще не мешало бы сейчас абсолютно всех прибывающих из-за границы отправлять на 2-ух, а лучше 3-х недельный карантин с обязательным тестированием на вирус (хотя бы на температуру, т.к. перед границей ее сбивают). Могли бы обустроить зоны обсервации возле каждого КПП.

кормить обогревать подвать воду \ канализацию \ душ за чей счет ??? у нас есть столько денег ? ( у государства то есть ) Вы объем представляете ? я нет ... У нас даже воров отпускают за 50-150к только что бы не содержать и денег получить , а тут прямые убытки

За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.
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