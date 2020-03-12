Corpocrator написав:Киев, Печерск. В одном из топовых ЖК обменка есть, которая никогда адекватной не была, но сегодня топчик: 25,85 - 28,5 по $
В Аптеках очереди, во многих нет даже парацетамола, аптекари без масок в основном, бо нет. Но это от сети зависит. К банкомат очереди, часть опустошили уже. В масках на улице уже заметное количествл людей, мож 10%.
В двух маркетах по молочке сегодня перебои, привезли только одного производителя. Масла на складах тоже не оказалось.
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ol_zy написав:Вообще не мешало бы сейчас абсолютно всех прибывающих из-за границы отправлять на 2-ух, а лучше 3-х недельный карантин с обязательным тестированием на вирус (хотя бы на температуру, т.к. перед границей ее сбивают). Могли бы обустроить зоны обсервации возле каждого КПП.
кормить обогревать подвать воду \ канализацию \ душ за чей счет ??? у нас есть столько денег ? ( у государства то есть ) Вы объем представляете ? я нет ... У нас даже воров отпускают за 50-150к только что бы не содержать и денег получить , а тут прямые убытки
За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.
ol_zy написав:....... За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.
Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это? Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Угроза, безусловно, есть, но, по-прежнему, считаю преувеличенная. Чтобы не было кривотолков, подчеркну - я, вообще-то, в группе риска (возраст + лёгкие). По Вашей ссылке верно и справедливо разрушение санэпидслужбы. Она, действительно, была последние годы сильно коррумпирована, но вместе с водой выплеснули ребенка. Всё остальное... Практически уверен, что ни в одной стране нет резервных мощностей в медицине, рассчитанных на эпидемию. Всё, что есть, на среднестатистическую ситуацию +. Даже при том, что обеспечение в Европе выше, чем у нас и тех же ЭКМО больше. Должна быть возможность быстро организовать производство, например, тех же защитных костюмов для медперсонала, но для этого нужна сильная экономика, которой у нас, к сожалению, нет. Карантин, безусловно, нужен, но, сомневаюсь, что насколько жёсткий, как сейчас вводят. Экономический ущерб может быть несоизмерим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.