Додано: Пон 16 бер, 2020 16:26

yama написав: почитав внимательней например это

https://vesti.ua/strana/vystoyat-protiv ... n_get_more

и как следствие это http://экмо.рф/en/education/articles/332-chto-takoe-ekmo



я стал более серьезно относиться к угрозе почитав внимательней например этои как следствие это http://экмо.рф/en/education/articles/332-chto-takoe-ekmoя стал более серьезно относиться к угрозе

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Угроза, безусловно, есть, но, по-прежнему, считаю преувеличенная.Чтобы не было кривотолков, подчеркну - я, вообще-то, в группе риска (возраст + лёгкие).По Вашей ссылке верно и справедливо разрушение санэпидслужбы. Она, действительно, была последние годы сильно коррумпирована, но вместе с водой выплеснули ребенка.Всё остальное... Практически уверен, что ни в одной стране нет резервных мощностей в медицине, рассчитанных на эпидемию. Всё, что есть, на среднестатистическую ситуацию. Даже при том, что обеспечение в Европе выше, чем у нас и тех же ЭКМО больше.Должна быть возможность быстро организовать производство, например, тех же защитных костюмов для медперсонала, но для этого нужна сильная экономика, которой у нас, к сожалению, нет.Карантин, безусловно, нужен, но, сомневаюсь, что насколько жёсткий, как сейчас вводят.Экономический ущерб может быть несоизмерим.