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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 311312313314>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23

  Corpocrator написав:Киев, Печерск.
В одном из топовых ЖК обменка есть, которая никогда адекватной не была, но сегодня топчик: 25,85 - 28,5 по $

В Аптеках очереди, во многих нет даже парацетамола, аптекари без масок в основном, бо нет. Но это от сети зависит.
К банкомат очереди, часть опустошили уже.
В масках на улице уже заметное количествл людей, мож 10%.

В двух маркетах по молочке сегодня перебои, привезли только одного производителя. Масла на складах тоже не оказалось.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:27

  yama написав:
  ol_zy написав:Вообще не мешало бы сейчас абсолютно всех прибывающих из-за границы отправлять на 2-ух, а лучше 3-х недельный карантин с обязательным тестированием на вирус (хотя бы на температуру, т.к. перед границей ее сбивают). Могли бы обустроить зоны обсервации возле каждого КПП.

кормить обогревать подвать воду \ канализацию \ душ за чей счет ??? у нас есть столько денег ? ( у государства то есть ) Вы объем представляете ? я нет ... У нас даже воров отпускают за 50-150к только что бы не содержать и денег получить , а тут прямые убытки

За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://fakty.ua/337284-v-gonkonge-i-ssha-nachali-klinicheskie-ispytaniya-lekarstva-ot-koronavirusa-chto-ob-etom-izvestno
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:53

Знакомая жены лежит на Петра Запорожца, их там целая палата, родственников пускают без проблем... это торба, товарищи
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:05

  ol_zy написав:.......
За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.

Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?
Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:19

https://fakty.ua/337284-v-gonkonge-i-ss ... m-izvestno вот почему в Украине так мало выявлено инфицированных-ликвидирована санитарно-эпидемическая служба,некому этим заниматься
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:26

  yama написав:почитав внимательней например это
https://vesti.ua/strana/vystoyat-protiv ... n_get_more
и как следствие это http://экмо.рф/en/education/articles/332-chto-takoe-ekmo

я стал более серьезно относиться к угрозе :(

Угроза, безусловно, есть, но, по-прежнему, считаю преувеличенная.
Чтобы не было кривотолков, подчеркну - я, вообще-то, в группе риска (возраст + лёгкие).
По Вашей ссылке верно и справедливо разрушение санэпидслужбы. Она, действительно, была последние годы сильно коррумпирована, но вместе с водой выплеснули ребенка.
Всё остальное... Практически уверен, что ни в одной стране нет резервных мощностей в медицине, рассчитанных на эпидемию. Всё, что есть, на среднестатистическую ситуацию +. Даже при том, что обеспечение в Европе выше, чем у нас и тех же ЭКМО больше.
Должна быть возможность быстро организовать производство, например, тех же защитных костюмов для медперсонала, но для этого нужна сильная экономика, которой у нас, к сожалению, нет.
Карантин, безусловно, нужен, но, сомневаюсь, что насколько жёсткий, как сейчас вводят.
Экономический ущерб может быть несоизмерим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:33

  kwon написав:Знакомая жены лежит на Петра Запорожца, их там целая палата, родственников пускают без проблем... это торба, товарищи

В сегодняшней ситуации я бы с большой осторожностью относился к рассказам "очевидцев". Это вполне может быть "клуб ОБС" (одна баба сказала :) ). Хотя может быть и правдой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:44

В Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия, сообщает издание Marca.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:49

  edvardd написав:В Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия, сообщает издание Marca.

Вот Вам молодые и здоровые...
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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