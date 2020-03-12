Сегодня в магазине не был, но вчера полки с гречкой что в АТБ, что в Росте были пустые.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:50
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54
Она не очевидец, а пострадавший и пишет моей жене непосредственно из палаты. Еще неделю назад звонила и говорила что пневмония обнаружилась, на корону тогда не думала.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:55
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:56
Врачи говорят, что строжайше запретили портить статистику и не делают тест, но это 100% корона по их словам.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:01
В Украине нет эпидемий, потому и не нужна служба. Было бы смешно если бы не было так грустно.
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