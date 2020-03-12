RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:50

Зображення

Сегодня в магазине не был, но вчера полки с гречкой что в АТБ, что в Росте были пустые. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15647
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4324 раз.
Подякували: 4022 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54

Она не очевидец, а пострадавший и пишет моей жене непосредственно из палаты. Еще неделю назад звонила и говорила что пневмония обнаружилась, на корону тогда не думала.
kwon
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:55

  edvardd написав:В Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия, сообщает издание Marca.

Важное уточнение - у парня была онкология.
LordEmerald
 
Повідомлень: 87
З нами з: 02.05.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:56

Врачи говорят, что строжайше запретили портить статистику и не делают тест, но это 100% корона по их словам.
kwon
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:01

  Хомяк написав: https://fakty.ua/337284-v-gonkonge-i-ss ... m-izvestno вот почему в Украине так мало выявлено инфицированных-ликвидирована санитарно-эпидемическая служба,некому этим заниматься

В Украине нет эпидемий, потому и не нужна служба. Было бы смешно если бы не было так грустно.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 03.11.08
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 311312313314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kwon, safonovstanislav, Tico, Vitaka і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.