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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:55

  edvardd написав:В Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия, сообщает издание Marca.

Важное уточнение - у парня была онкология.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:56

Врачи говорят, что строжайше запретили портить статистику и не делают тест, но это 100% корона по их словам.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:01

  Хомяк написав: https://fakty.ua/337284-v-gonkonge-i-ss ... m-izvestno вот почему в Украине так мало выявлено инфицированных-ликвидирована санитарно-эпидемическая служба,некому этим заниматься

В Украине нет эпидемий, потому и не нужна служба. Было бы смешно, если бы не было так грустно. И судя из реальных примеров, люди здесь тоже не очень нужны.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У нас, в Мариуполе, троих проверяют на коронавирус. С Испании и Египта вернулись. Если, хоть у одного подтвердится, то, конечно, можно представить что в городе начнётся во всех планах и со всем
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава уряду Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що Єгипет припиняє авіасполучення з 19 по 31 березня. Українців-камікадзе там понад 60 тисяч, в них є три дні, аби вилетіти, інакше доведеться відпочивати там до...
DIV
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:44

  DIV написав:Глава уряду Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що Єгипет припиняє авіасполучення з 19 по 31 березня. Українців-камікадзе там понад 60 тисяч, в них є три дні, аби вилетіти, інакше доведеться відпочивати там до...

Якщо відпочинок за рахунок приймаючої сторони, або туроператорів, то думаю наші будуть не проти.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:48

Zebra
Ворогам того не побажаю! В чужій напівдикій мусульманській країні без грошей, захисту....
Турагенства посипляться, як картковий будинок.
Державі доведеться зафрахтувати 300 авіарейсів, аби вивезти співвітчизників додому. Унікальна нація! Унікальна держава!
DIV
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський у відеозверненні просить уряд заборонити з 12 години дня 18 березня залізничне, авіа і автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів

Говорить Україна
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:51

ЛАД Вчера не был в супермаркетах, зато сегодня в РОСТе завезли паллету гречки и паллету сахара, поставили рядом со входом, очередей не было. :D
VALONI
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:59

  zokibada написав:️У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський у відеозверненні просить уряд заборонити з 12 години дня 18 березня залізничне, авіа і автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів

Говорить Україна

21 в рогатом (тролейбуссе) перебор.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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