Важное уточнение - у парня была онкология.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:55
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:56
Врачи говорят, что строжайше запретили портить статистику и не делают тест, но это 100% корона по их словам.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:01
В Украине нет эпидемий, потому и не нужна служба. Было бы смешно, если бы не было так грустно. И судя из реальных примеров, люди здесь тоже не очень нужны.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас, в Мариуполе, троих проверяют на коронавирус. С Испании и Египта вернулись. Если, хоть у одного подтвердится, то, конечно, можно представить что в городе начнётся во всех планах и со всем
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Глава уряду Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що Єгипет припиняє авіасполучення з 19 по 31 березня. Українців-камікадзе там понад 60 тисяч, в них є три дні, аби вилетіти, інакше доведеться відпочивати там до...
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:44
Якщо відпочинок за рахунок приймаючої сторони, або туроператорів, то думаю наші будуть не проти.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:48
Zebra
Ворогам того не побажаю! В чужій напівдикій мусульманській країні без грошей, захисту....
Турагенства посипляться, як картковий будинок.
Державі доведеться зафрахтувати 300 авіарейсів, аби вивезти співвітчизників додому. Унікальна нація! Унікальна держава!
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
️У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський у відеозверненні просить уряд заборонити з 12 години дня 18 березня залізничне, авіа і автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів
Говорить Україна
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:51
ЛАД Вчера не был в супермаркетах, зато сегодня в РОСТе завезли паллету гречки и паллету сахара, поставили рядом со входом, очередей не было.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:59
21 в рогатом (тролейбуссе) перебор.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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