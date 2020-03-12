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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 313314315316>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:00

  zokibada написав:️У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський у відеозверненні просить уряд заборонити з 12 години дня 18 березня залізничне, авіа і автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів

Говорить Україна

Гм... Метро... То есть половина врачей и 90% медсестер не смогут добраться в Киеве до своих рабочих мест в больницах. Такси - дорого, а на своих авто на голые госмедставки не накатаешься.
О развозках ни слова... Гончаренко свой парк самокатов в Киевгорздраве оставил?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зашел в пиццерию. Персонал грустит, завтра закрываются и когда снова на работу неизвестно, а молодежь запасом средств на черный день не озаботилась.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:08

Зеленський доручив зупинити роботу метрополітенів і закрити внутрішні авіа-, залізничні і автобусні перевезення

16 березня, 17:24

 

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:
Зеленський доручив зупинити роботу метрополітенів і закрити внутрішні авіа-, залізничні і автобусні перевезення

16 березня, 17:24

 



Что не добьет вирус, то добьет карантин.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:15

Временный запрет на въезд в Шенгенскую зону продлится 30 дней. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Великобританию также приглашают присоединиться к запрету.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:22

  freeze написав:
Xenon написав:
Зеленський доручив зупинити роботу метрополітенів і закрити внутрішні авіа-, залізничні і автобусні перевезення

16 березня, 17:24

 



Что не добьет вирус, то добьет карантин.

А людям разрешили не ходить на работу :roll: или они обязаны такси брать :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:29

Маразм крепчал...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине закрывается работа метро, а в работу наземного транспорта будут вводится существенные ограничения из-за коронавируса.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявил глава государства.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:31

  kwon написав:Маразм крепчал...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине закрывается работа метро, а в работу наземного транспорта будут вводится существенные ограничения из-за коронавируса.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявил глава государства.

пользуйтесь услугами такси


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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:34

  ЛАД написав:
  ol_zy написав:.......
За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.

Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?
Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?

ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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