zokibada написав:️У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський у відеозверненні просить уряд заборонити з 12 години дня 18 березня залізничне, авіа і автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів
Говорить Україна
Гм... Метро... То есть половина врачей и 90% медсестер не смогут добраться в Киеве до своих рабочих мест в больницах. Такси - дорого, а на своих авто на голые госмедставки не накатаешься. О развозках ни слова... Гончаренко свой парк самокатов в Киевгорздраве оставил?
ol_zy написав:....... За счет тех, кто решил их ввозить в Украину. Решил КМ значит за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, которые хотят не заболеть и хотят остановить распространение вируса на территории Украины. Или вы против, чтобы бюджетные деньги ушли на вашу защиту путем обсервации потенциальных носителей прибывающих из-за границы? Сколько стоит питание заключенного или солдата? Вот на такие суммы и кормить. Если приезжие хотят другого питания имеют право за свой счет заказывать другую еду - достаточно просто организовать безопасную доставку еды/продуктов.
Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это? Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?
ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.