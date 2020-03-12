У edvardd купите и сделайте тест самостоятельно, и если подтвердится, продайте инфу журналистам (по цене теста хотя бы)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:42
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:43
гробовые
Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44
И требует , чтобі Рада работала. Интересно , почему? Думаю, ждут нас много всяких новостей о принятіх законах ...
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:45
ничего не начнется. паника начинается только в тех городах, где сплошные паникеры, а в тех городах где подтвердилось вполне спокойно.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:52
уместно ли сейчас так говорить, - не знаю, но уверен: эта новая практика поможет молодняку в будущем осознать реальные расклады в жизни, когда всё это рассосётся.
своим детям всё время об этом говорю. чтобы не слушали дятлов, призывающих потреблять 115% от заработанного.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
хотите баньте,хотите нет.Я пошёл от обратного:позвонил другу патологоанатому,который с доступом к 3-м МОРГ(местам окончательной регистрации граждан) Киева,спросил вскрывал ли лёгкие кроме каши тубика? Ответил пока ни одного,нагнетают.Отакэ.Всем 36,6!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:04
если выживут
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Председатель правительства Каталонии тоже болен коронавирусом.
Ну вот они там реально почти все инфицированы, просто всех еще не проверили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1,3млн отримує більше 5тис, решті 10млн. пенсіонерів надрукують 10млрд.грн)))
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
на 12 минуте. На Кипре власти пообещали заплатить по 750 Евро за студентов, которые учатся за границей, если эти студенты не приедут домой на пасхальные каникулы.
Т.е. на Кипре просят оставаться за границей и не ехать домой, а не как у нас - приезжайте все сюда даем вам 3 дня - везите все вирусы с собой...
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