Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00

хотите баньте,хотите нет.Я пошёл от обратного:позвонил другу патологоанатому,который с доступом к 3-м МОРГ(местам окончательной регистрации граждан) Киева,спросил вскрывал ли лёгкие кроме каши тубика? Ответил пока ни одного,нагнетают.Отакэ.Всем 36,6!

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня