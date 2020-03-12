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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 314315316317>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:42

  kwon написав:Врачи говорят, что строжайше запретили портить статистику и не делают тест, но это 100% корона по их словам.

У edvardd купите и сделайте тест самостоятельно, и если подтвердится, продайте инфу журналистам (по цене теста хотя бы)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:43

гробовые

Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44

  antey1969 написав:
  zokibada написав:️У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський у відеозверненні просить уряд заборонити з 12 години дня 18 березня залізничне, авіа і автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів

Говорить Україна

Гм... Метро... То есть половина врачей и 90% медсестер не смогут добраться в Киеве до своих рабочих мест в больницах. Такси - дорого, а на своих авто на голые госмедставки не накатаешься.
О развозках ни слова... Гончаренко свой парк самокатов в Киевгорздраве оставил?


И требует , чтобі Рада работала. Интересно , почему? Думаю, ждут нас много всяких новостей о принятіх законах ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:45

  promyshlennik написав:У нас, в Мариуполе, троих проверяют на коронавирус. С Испании и Египта вернулись. Если, хоть у одного подтвердится, то, конечно, можно представить что в городе начнётся во всех планах и со всем

ничего не начнется. паника начинается только в тех городах, где сплошные паникеры, а в тех городах где подтвердилось вполне спокойно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:52

  antey1969 написав:...а молодежь запасом средств на черный день не озаботилась.

уместно ли сейчас так говорить, - не знаю, но уверен: эта новая практика поможет молодняку в будущем осознать реальные расклады в жизни, когда всё это рассосётся.
своим детям всё время об этом говорю. чтобы не слушали дятлов, призывающих потреблять 115% от заработанного.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

хотите баньте,хотите нет.Я пошёл от обратного:позвонил другу патологоанатому,который с доступом к 3-м МОРГ(местам окончательной регистрации граждан) Киева,спросил вскрывал ли лёгкие кроме каши тубика? Ответил пока ни одного,нагнетают.Отакэ.Всем 36,6!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:04

  edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

если выживут :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Председатель правительства Каталонии тоже болен коронавирусом.
Ну вот они там реально почти все инфицированы, просто всех еще не проверили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

1,3млн отримує більше 5тис, решті 10млн. пенсіонерів надрукують 10млрд.грн)))
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире


на 12 минуте. На Кипре власти пообещали заплатить по 750 Евро за студентов, которые учатся за границей, если эти студенты не приедут домой на пасхальные каникулы.
Т.е. на Кипре просят оставаться за границей и не ехать домой, а не как у нас - приезжайте все сюда даем вам 3 дня - везите все вирусы с собой...
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