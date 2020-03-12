RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29

Зображення

Нормальный класс защиты у маски? заказывать? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10804
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6610 раз.
Подякували: 2915 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:48

ууу

За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:56

  edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

Это типа, чтобы пошиковали наконец-то перед смертью?)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 581
З нами з: 23.07.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:59

дел
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 16 бер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9259
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:02

  Slx написав:
  edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

Это типа, чтобы пошиковали наконец-то перед смертью?)

Нет, там все хитрее. К тому времени, пока выплатят(следим за Межбанком) булка хлеба будет стоить 100 грн, а флакон дезинфектанта - 500. Тысяча даже инфляцию не покроет.
Бери, бери, я себе еще нарисую (С)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9259
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11

  antey1969 написав:
  edvardd написав:За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект

Это с нашей то самой гуманной в мире судебно-правоохранительной системой?)))
Максимум будет условно, и то если докажут, что это был именно вирус конкретного носителя. А если он всем прямо в зале суда рассмеется в лицо и потребует вызвать свидетелей на опознание вируса? Тогда кадр вообще неУвиноват будет, однозначно.
Впрочем, наша "свободная" полиция и так служит как бы сама по себе
https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... n_get_more
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9259
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 314315316317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Expert100500, qas, Salomon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18118)
16.03.2020 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.