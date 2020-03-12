edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.
Это типа, чтобы пошиковали наконец-то перед смертью?)
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edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.
Это типа, чтобы пошиковали наконец-то перед смертью?)
Нет, там все хитрее. К тому времени, пока выплатят(следим за Межбанком) булка хлеба будет стоить 100 грн, а флакон дезинфектанта - 500. Тысяча даже инфляцию не покроет. Бери, бери, я себе еще нарисую (С)
edvardd написав:За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект
Это с нашей то самой гуманной в мире судебно-правоохранительной системой?))) Максимум будет условно, и то если докажут, что это был именно вирус конкретного носителя. А если он всем прямо в зале суда рассмеется в лицо и потребует вызвать свидетелей на опознание вируса? Тогда кадр вообще неУвиноват будет, однозначно. Впрочем, наша "свободная" полиция и так служит как бы сама по себе https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... n_get_more