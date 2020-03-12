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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47
ol_zy написав: ЛАД написав:
.........
Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?
Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?
ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.
Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами.
"Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47
freeze написав:
Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня.
Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении.
Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны.Единственный позитив
, что Китай, Южная Корея и Япония
, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.
Це наш (України чи світа) шанс вижити. Я так бачу, що вони в змозі допомогти багатьом країнам пройти цю заразу. Питання ціни. А також питання відношення до них в час потреби.
Катар, наприклад, в лютому відправив 5 літаків допомоги в Китай.
А Україна в мільйон раз дорого продала маски стратегічного запасу!
зі. Чесно кажучи, я б почав вже карати спекулянтів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39
edvardd написав:
Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.
Всё-таки володина тысяча состоялась!
Я, правда, ее не получу - пенсия больше 5.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:44
ЛАД написав: ol_zy написав: ЛАД написав:
.........
Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?
Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?
ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.
Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами.
"Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно.
Я думаю, что и мы с вами это спокойно переживем - и не такое переживали во времена гиперинфляции. Опять же можно за счет депутатов и министров - пусть одну мес. зп. пожертвуют, раз ума не хватило предложить украинцам остаться за границей как киприоты сделали (если верить Комаровскому).
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