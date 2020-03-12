RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47

  ol_zy написав:
  ЛАД написав:.........
Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?
Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?

ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.

Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами.
"Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15650
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4324 раз.
Подякували: 4023 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47

  freeze написав:Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня.
Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении.
Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны.
Единственный позитив, что Китай, Южная Корея и Япония, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.


Це наш (України чи світа) шанс вижити. Я так бачу, що вони в змозі допомогти багатьом країнам пройти цю заразу. Питання ціни. А також питання відношення до них в час потреби.

Катар, наприклад, в лютому відправив 5 літаків допомоги в Китай.
А Україна в мільйон раз дорого продала маски стратегічного запасу!

зі. Чесно кажучи, я б почав вже карати спекулянтів.
change_pm
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57

купил в аптеке шоколад с коноплёй, ржав...
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39

  edvardd написав:Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

Всё-таки володина тысяча состоялась!
Я, правда, ее не получу - пенсия больше 5.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16916
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:44

  ЛАД написав:
  ol_zy написав:
  ЛАД написав:.........
Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?
Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?

ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.

Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами.
"Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно.

Я думаю, что и мы с вами это спокойно переживем - и не такое переживали во времена гиперинфляции. Опять же можно за счет депутатов и министров - пусть одну мес. зп. пожертвуют, раз ума не хватило предложить украинцам остаться за границей как киприоты сделали (если верить Комаровскому).
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 20.01.15
Подякував: 374 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 315316317318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, flyman, kwon, lestat, Replay, Tatkaumnihka і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.