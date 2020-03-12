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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 315316317318 Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47 ol_zy написав: ЛАД написав: .........

Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?

Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора? .........Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?

ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать. ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.

Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами.

"Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно. Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами."Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15650 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4324 раз. Подякували: 4023 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47 freeze написав: Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня.

Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении.

Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны.

Единственный позитив, что Китай, Южная Корея и Япония, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно. Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня.Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении.Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны., что, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.



Це наш (України чи світа) шанс вижити. Я так бачу, що вони в змозі допомогти багатьом країнам пройти цю заразу. Питання ціни. А також питання відношення до них в час потреби.



Катар, наприклад, в лютому відправив 5 літаків допомоги в Китай.

А Україна в мільйон раз дорого продала маски стратегічного запасу!



зі. Чесно кажучи, я б почав вже карати спекулянтів. Це наш (України чи світа) шанс вижити. Я так бачу, що вони в змозі допомогти багатьом країнам пройти цю заразу. Питання ціни. А також питання відношення до них в час потреби.Катар, наприклад, в лютому відправив 5 літаків допомоги в Китай.А Україна в мільйон раз дорого продала маски стратегічного запасу!зі. Чесно кажучи, я б почав вже карати спекулянтів. change_pm Повідомлень: 1051 З нами з: 03.02.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57

купил в аптеке шоколад с коноплёй, ржав... edvardd

Повідомлень: 5983 З нами з: 20.11.08 Подякував: 88 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39 edvardd написав: Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса. Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что украинские пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн. пенсии, получат единовременную доплату в 1 тысячу грн. в связи с эпидемией короновируса.

Всё-таки володина тысяча состоялась!

Я, правда, ее не получу - пенсия больше 5. Всё-таки володина тысяча состоялась!Я, правда, ее не получу - пенсия больше 5. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16916 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1749 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 21:44 ЛАД написав: ol_zy написав: ЛАД написав: .........

Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?

Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора? .........Я не против, но расскажите откуда в бюджете деньги на это?Или предлагаете ввести доп. налог по типу военного сбора?

ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать. ЗВР, печатный станок, наверняка там в бюджете есть резервный фонд или на случай ЧС - это должно волновать тех, кто принимает такие решения откуда брать.

Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами.

"Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно. Можно и ВР, и печатный станок, но в конечном итоге это будет волновать нас с вами."Те, кто принимает такие решения" это переживут достаточно спокойно.

Я думаю, что и мы с вами это спокойно переживем - и не такое переживали во времена гиперинфляции. Опять же можно за счет депутатов и министров - пусть одну мес. зп. пожертвуют, раз ума не хватило предложить украинцам остаться за границей как киприоты сделали (если верить Комаровскому). Я думаю, что и мы с вами это спокойно переживем - и не такое переживали во времена гиперинфляции. Опять же можно за счет депутатов и министров - пусть одну мес. зп. пожертвуют, раз ума не хватило предложить украинцам остаться за границей как киприоты сделали (если верить Комаровскому). ol_zy

Повідомлень: 5863 З нами з: 20.01.15 Подякував: 374 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 315316317318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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