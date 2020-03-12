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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В 18-00 по Берлину Ангела Меркель, возможно, объявит о полном закрытии немецких границ.
но пока не объявила..

тут нужно уже от них границы закрывать ..
Update, 19.16 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließt Deutschland die Grenzen zu fünf Nachbarstaaten. Am Montagmorgen um acht Uhr werden wieder Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingerichtet.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23

  edvardd написав:купил в аптеке шоколад с коноплёй, ржав...
Зображення

адрес аптеки можно?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

«Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с Chloroquine (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой. Некоторые врачи на юге Италии в Неаполе используют Tocilizumab (Тоцилизумаб), который тоже, кажется работает. Это белок, который останавливает действие . Он против артрита, но тоже, кажется работает», - отметил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/ ... talii.html

все жесть гипертоксичное..
а вот интересно у нас есть какие то протоколы на эти лекарства или дальше парацетомолом лечить будем:
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:47

  change_pm написав:В Катарі затримали сьогодні одного з шпекулятнів пов"язками. Всім шпекулянтам тут торба!

Народ, напишить хтось петицію на президента про розслідування продажу масок Радуцьким. Я підпишусь.

зі. Всім спекулянтам на засобах захисту - уранові шахти!

радуцкому можно было - на тот момент запрета не было, это уже потом подсуетились... вот побрить его на 50-70% от прибыли не мешало бы.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:48

  freeze написав:Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня.
Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении.
Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны.
Единственный позитив, что Китай, Южная Корея и Япония, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.


я летом собирал перья из птиц, когда была жара +55 на солнце, заболел таким гриппом что дышать было тяжело.... Теперь я знаю как обвалить перегретые рынки США и потом вложить на падении в SP-500. Надо собрать перья из птиц, заболеть и заразить потом Италию :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

Италию не жалко, поддерживали Крым и все остальное с рашкой. Теперь получили бумеранг.

А чтобы вирусом не заболеть. Есть Аскорбил Пальмитат!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:58

Что посмотреть по теме:
"Заражение", 2011г. режиссер -Стивен Содерберг
Зображення
П.С. Интересно, что карта заражения в фильме очень напоминает в общих чертах сегодняшнюю ситуацию.
Зображення
П.П.С. еще есть:
«12 обезьян», 1995
«Носители», 2009
"Эпидемия", 1995
"Вирус", 2013
"28 дней спустя", 2002
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:12

все жесть гипертоксичное..
а вот интересно у нас есть какие то протоколы на эти лекарства или дальше парацетомолом лечить будем:[/quote]

A_chtung наводив казахські протоколи російською та італійські.на жаль не заскрінив. то тепер треба гортати.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:12

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:17

  kwon написав:Маразм крепчал...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине закрывается работа метро, а в работу наземного транспорта будут вводится существенные ограничения из-за коронавируса.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявил глава государства.


Зато в Харкові сепар мер по своєму трактує закони. От Вам і порівняння. У Львові за нього не голосували,але поважають укази президента,а Харкову наплювати на закон. Там він Гепа вор в законі :D
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