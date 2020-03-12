В 18-00 по Берлину Ангела Меркель, возможно, объявит о полном закрытии немецких границ. но пока не объявила..
тут нужно уже от них границы закрывать .. Update, 19.16 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließt Deutschland die Grenzen zu fünf Nachbarstaaten. Am Montagmorgen um acht Uhr werden wieder Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingerichtet.
«Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с Chloroquine (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой. Некоторые врачи на юге Италии в Неаполе используют Tocilizumab (Тоцилизумаб), который тоже, кажется работает. Это белок, который останавливает действие . Он против артрита, но тоже, кажется работает», - отметил он.
freeze написав:Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня. Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении. Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны. Единственный позитив, что Китай, Южная Корея и Япония, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.
я летом собирал перья из птиц, когда была жара +55 на солнце, заболел таким гриппом что дышать было тяжело.... Теперь я знаю как обвалить перегретые рынки США и потом вложить на падении в SP-500. Надо собрать перья из птиц, заболеть и заразить потом Италию
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Что посмотреть по теме: "Заражение", 2011г. режиссер -Стивен Содерберг П.С. Интересно, что карта заражения в фильме очень напоминает в общих чертах сегодняшнюю ситуацию. П.П.С. еще есть: «12 обезьян», 1995 «Носители», 2009 "Эпидемия", 1995 "Вирус", 2013 "28 дней спустя", 2002