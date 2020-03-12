freeze написав:Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня. Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении. Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны. Единственный позитив, что Китай, Южная Корея и Япония, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.
Есть гипотеза, что из-за онамальной зимы все именно так "цветет и пахнет".
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vladislavlvov написав:«Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с Chloroquine (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой. Некоторые врачи на юге Италии в Неаполе используют Tocilizumab (Тоцилизумаб), который тоже, кажется работает. Это белок, который останавливает действие . Он против артрита, но тоже, кажется работает», - отметил он.
все жесть гипертоксичное.. а вот интересно у нас есть какие то протоколы на эти лекарства или дальше парацетомолом лечить будем:
С HAART еще более-менее - спасибо международным донорам, а mab-ами не лечат ни страховые, ни государство. Единичные пациенты покупают за свои (очень недешево), и зачастую сами импортируют - далеко не все у нас даже сертифицировано
Вот просто интересно, зачем народ интересуется лекарствами? Собираетесь заниматься самолечением? Лучше накупите хорошего спиртного (ром, коньяк, ликёр - кому что нравится, на крайняк водки) да погуляйте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
stargazer написав:Колеги як загалом ситуація в Львові по місту сьогодні хто виходив? наскільки видно людей в масках і респіраторах. чи гудять генделики. Бо лежу хворий. Знаю що завтра Епіцентри вже будуть закриті.
центр аномально пустний в масках - дуже мало людей але під вечір троха було , в маршрутках особливо і в супермаркетах