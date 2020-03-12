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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:23

Колеги як загалом ситуація в Львові по місту сьогодні хто виходив? наскільки видно людей в масках і респіраторах. чи гудять генделики. Бо лежу хворий. Знаю що завтра Епіцентри вже будуть закриті.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:34

  freeze написав:Посмотрел статистику за вчера и то, что уже набили за сегодня.
Выглядит все достаточно печально, все графики грустные, зараза растёт по все показателям и в относительном, и в абсолютном измерении.
Что грустно, что в тёпленьких странах также активно распространяется, так что такое чувство, что надежды на лето иллюзорны.
Единственный позитив, что Китай, Южная Корея и Япония, когда-то главные центры эпидемии, придавили вирус очень хорошо и держат оборону эффективно.

Есть гипотеза, что из-за онамальной зимы все именно так "цветет и пахнет".
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:44

  vladislavlvov написав:«Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с Chloroquine (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой. Некоторые врачи на юге Италии в Неаполе используют Tocilizumab (Тоцилизумаб), который тоже, кажется работает. Это белок, который останавливает действие . Он против артрита, но тоже, кажется работает», - отметил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/ ... talii.html

все жесть гипертоксичное..
а вот интересно у нас есть какие то протоколы на эти лекарства или дальше парацетомолом лечить будем:


С HAART еще более-менее - спасибо международным донорам, а mab-ами не лечат ни страховые, ни государство. Единичные пациенты покупают за свои (очень недешево), и зачастую сами импортируют - далеко не все у нас даже сертифицировано
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:17

Вот просто интересно, зачем народ интересуется лекарствами?
Собираетесь заниматься самолечением?
Лучше накупите хорошего спиртного (ром, коньяк, ликёр - кому что нравится, на крайняк водки) да погуляйте. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зачем лекартсва, если нужно будет вот это: https://strana.ua/news/254908-koronavir ... y-ivk.html
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:29

  stargazer написав:Колеги як загалом ситуація в Львові по місту сьогодні хто виходив? наскільки видно людей в масках і респіраторах. чи гудять генделики. Бо лежу хворий. Знаю що завтра Епіцентри вже будуть закриті.


центр аномально пустний
в масках - дуже мало людей
але під вечір троха було , в маршрутках особливо і в супермаркетах
+50грн !
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